“선한 영향력은 쭉∼” 가수 이찬원, 가왕전 상금 100만원 기부

가수 이찬원이 선한스타 지난해 12월 가왕전에서 획득한 상금 100만원을 소아암·백혈병·희귀 난치질환을 앓는 환아들의 긴급 치료비로 기부했다고 한국소아암재단이 8일 밝혔다.

가수 이찬원. 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이번 기부금은 선한스타 내에서 활동하는 팬들의 응원을 통해 마련된 것으로, 이찬원의 이름으로 한국소아암재단에 전달됐다. 이로써 이찬원의 선한스타를 통한 기부액은 7401만원으로 늘었다.

선한스타는 스타의 선한 영향력을 응원하는 기부 플랫폼으로, 앱 내 가왕전에 참여한 가수의 영상과 노래를 시청하고 미션을 수행해 응원하면 순위에 따라 상금이 기부되는 방식으로 운영된다.

이번 기부금은 갑작스러운 고액 의료비로 어려움을 겪는 환아 가정을 위한 긴급 치료비로 사용된다. 해당 지원 사업은 입원비와 약제비, 치료 부대 비용 등을 지원해 치료 공백을 최소화하는 데 목적이 있다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “아이들을 위한 꾸준한 나눔에 감사드리며, 앞으로의 활동을 응원한다”고 말했다.

이찬원은 지난달 말 고향 대구에서 ‘찬가: 찬란한 하루’ 공연을 성황리에 마친 데 이어, 오는 10~11일 인천, 31일~2월 1일 부산, 2월 21~22일 진주에서 전국 투어를 이어갈 예정이다.

