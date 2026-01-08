우리금융, PBA 팀리그 5R 선두 질주…사파타·김민영 맹활약

프로당구(PBA) 팀리그 우리금융캐피탈이 하나카드를 완파하고 5라운드 선두 자리를 굳게 지켰다.

우리금융캐피탈은 7일 오후 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025∼2026 5라운드 5일 차 경기에서 하나카드를 세트 점수 4-0으로 제압하며 3연승을 내달렸다. 이로써 우리금융캐피탈은 5라운드 성적 4승 1패(승점 13)로 라운드 단독 선두를 질주했다. 정규리그 종합 순위에서도 4위(18승 23패·승점 64)를 유지하며 3위 웰컴저축은행(23승 18패·승점 68)을 승점 4 차로 추격, 포스트시즌 진출 가능성을 높였다.

우리금융캐피탈 선수들이 승리한 뒤 환호하고 있다. PBA 제공

우리금융캐피탈은 경기 초반부터 승기를 잡아 나갔다. 1세트 남자복식에 나선 강민구-다비드 사파타(스페인) 조가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남) 조를 2이닝 만에 11-0으로 돌려세우며 기선을제압했다.

2세트 여자복식에서는 스롱 피아비(캄보디아)-김민영 조가 김가영-사카이 아야코(일본) 조를 12이닝 접전 끝에 9-2로 꺾었다.

3세트 남자단식에 다시 출격한 사파타는 초클루를 15-2(9이닝)로 완파했고, 4세트 혼합복식에서 선지훈-김민영 조가 김병호-김진아 조를 9-3(6이닝)으로 누르며 셧아웃 승리로 끝냈다. 사파타와 김민영은 나란히 2승씩을 거두며 팀 승리의 일등 공신이 됐다.

정규리그 종합 1위 SK렌터카는 강지은의 2승 활약을 앞세워 크라운해태를 4-2로꺾었다. 종합 2위 하나카드(26승 15패·승점 76)가 패한 사이 승점을 추가한 SK렌터카(26승 15패·승점 80)는 격차를 승점 4로 벌리며 정규리그 우승에 한 발 더 다가섰다.

이 밖에 하이원리조트는 륏피 체네트(튀르키예)의 2승을 앞세워 하림을 4-0으로물리쳤고, NH농협카드도 웰컴저축은행을 4-0으로 완파하며 2연패에서 탈출했다.

