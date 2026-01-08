일본어로 주문하자 “한국어로 해라”…日 오사카 유명 라멘집 ‘이중 가격’ 실태

일본 오사카의 한 유명 라멘집이 ‘중국인 출입 금지’ 공지를 내걸었다가 외국인을 상대로 ‘이중가격’을 받아 온 사실이 밝혀졌다.

사진 = 클립아트코리아

지난 4일 오사카 난바역 근처에 위치한 라멘집은 사회관계망서비스(SNS)에 “중국인 손님이 매장에서 문제를 일으켜 경찰을 부르는 일이 있었다”며 “외국인이 일으키는 문제의 약 90%가 중국인인 만큼 앞으로 중국인의 출입을 금지하도록 하겠다”고 공지를 올렸다. 해당 게시물은 하루 만에 조회수 2600만 회 이상을 넘기며 네티즌들 사이에서 인종 차별적 조치라는 비판이 이어졌다.

이후 네티즌들이 이 라멘 매장의 키오스크 화면을 촬영한 사진을 공유하고 외국인을 상대로 더 비싼 가격을 받아왔다는 의혹을 제기해 논란이 확산됐다. 공개된 사진에 따르면 일본어 메뉴 기준으로 기본 라멘은 세금 포함 950엔(약 9000원), 가장 비싼 라멘은 1350엔(약 1만2500원)이지만, 영어 등 외국어 메뉴로 주문할 경우 기본 라멘은 1500엔(약 1만3900원), 최고가 메뉴는 2200엔(약 2만400원)으로 가격이 달라진다.

해당 라멘집의 키오스크 화면. (사진=X 캡처)

한국어로 주문할 경우도 마찬가지로 최대 두 배 가까운 가격에 구매하는 셈이다. 실제로 구글 리뷰 등에 ‘이중 가격’을 지적하는 글을 쉽게 찾아볼 수 있다. 이용자들은 “가격이 이상해 일본어 메뉴를 보려 하자 직원이 이를 막았다”, “일본어 메뉴랑 한국어 메뉴 가격이 달랐다” 등 후기가 있었다.

실제로 해당 식당 키오스크 첫 화면에서 “일본 국적이거나 일본에 거주하시는 분, 일본어가 가능하신 분은 ‘일본어’를 선택해하라”며 “다른 언어로 선택할 경우 상품의 내용과 가격이 달라진다”고 일본어로 안내한다. 일본어를 선택했을 때와 영어와 한국어, 중국어 등 외국어로 선택했을 때 같은 메뉴의 가격이 다르게 표시된다.

식당 측은 공식 SNS를 통해 이러한 이중가격제를 실시하고 있다면서 “외국인 관광객이 먹기 쉽도록 특별한 양념과 재료가 들어가 있다”고 밝혔다. 이러한 이중가격제가 위법인지 묻는 말에는 “법에 반하지 않는다고 소비자청에 확인했다”고 설명했다. 일본인 네티즌은 식당 측의 공식 유튜브 영상에 “내국인에게 좀 더 혜택을 주는 게 맞다”, “외국에서는 흔한 일이다” 등의 댓글을 달며 응원했다.

이 매장의 차별적 가격 정책은 이미 작년 9월 국내 온라인 커뮤니티에서도 지적된 바 있다. 일본에서 ‘이중 가격’ 논란은 이번이 처음이 아니다. 지난해 9월 국내 온라인커뮤니티에서도 지적된 바 있다. 당시 한 누리꾼은 해당 매장 방문 후기에서 “일본어와 한국어 선택에 따라 라멘과 밥 가격이 거의 두 배 차이로 표시됐다”고 했다. 게시자에 따르면, 일본어 화면에서 200엔(약 1900원)인 밥이 한국어를 선택하면 400엔(약 3700원)으로 올라갔다.

해당 라멘집의 일본어 메뉴판과 영어 메뉴판의 가격이 다른 모습 (출처=소셜미디어 엑스(X))

한편, 일본은 도쿄국립박물관 등 11개 국립박물관과 미술관의 외국인 관람객 입장료를 내국인보다 2~3배 올려 받는 ‘이중가격제’를 추진하고 있다. 세계문화유산 히메지성에서도 외국인 요금을 4배로 올리는 안이 부상했지만, 일본인과 외국인 여행객을 구분하기 어렵다는 등의 이유로 철회했다.

