던, 현아와 결별 후 “혼자 사는 게 너무 좋아”

MBC '라디오스타' 화면 캡처

가수 겸 프로듀서 던이 '싱글 라이프'에 만족감을 전했다.

7일 방송된 MBC '라디오스타'는 '새해 복근 많이 받으세요!' 특집으로 김동현, 광희, 던, 아모띠가 출연했다.

이날 던은 '영원히 나 혼자 산다를 꿈꾼다더라'는 질문에 "혼자 사는 게 너무 좋아서 1년에 2/3는 혼자 있다. 무조건 혼자 있어야 할 것 같다"고 했다.

이에 김구라는 "3년 혼자 있다 보니까 그게 편한 거냐"고 묻자, 던은 "맞다"고 답했다.

던은 "비즈니스를 해야 하고 사회생활도 해야 해서 집으로 친구나 손님들을 부른다. 오면 같이 맛있는 거 먹고 얘기도 하고 다 너무 좋다"고 설명했다.

다만 집에 손님이 오면 신경 쓰이는 게 딱 하나 있다고 털어놨다. 던은 "제가 앉아서 소변을 본다. 그런데 (남성 손님들이) 서서 소변을 보는 게 거슬린다"고 토로했다.

그는 "친한 친구에겐 '우리 집 룰이다. 앉아서 해 줘'라고 부탁한다. 근데 비즈니스 미팅을 오셨는데 말할 수 없지 않나. '쪼르르' 소리가 들리면 제가 예민해진다. 이게 너무 싫더라"고 했다.

이어 "(소변을) 사실 하면 물줄기가 사방으로 엄청 튄다. 그게 너무 스트레스다. 집에 1, 2층 화장실이 있다. 제가 1층 화장실만 써서 (1층에는) '고장'이라고 붙여놨다. (손님들은) 2층 손님용으로 가시게 한다"고 부연했다.

그러면서 "소변 튀는 게 너무 싫다. 죄송하다. 앉아서 싸는 게 싫으시면 (저희 집에) 안 오시는 걸로"라고 너스레를 떨었다.

한편 던은 2016년 그룹 펜타곤 멤버로 데뷔했다. 2018년 가수 현아와 열애가 발단이 돼 팀과 회사를 떠났다. 이후 현아와 애정을 과시하다가, 2022년 12월 결별했다. 현아는 지난 2024년 가수 용준형과 결혼했다.

