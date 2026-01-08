“지금이라도 더 사둘까?”…삼전 24만원·하닉 112만원 목표가 나왔다

글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리가 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 크게 높였다. 메모리 슈퍼사이클이 2027년까지 이어질 것으로 예상하면서다. 삼성전자에는 목표주가 24만원, SK하이닉스에는 112만원을 제시했다.

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

6일(현지시간) 맥쿼리는 메모리 반도체 가격 급등이 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 구조를 근본적으로 바꿔놓고 있다고 진단했다. 두 회사 모두 D램과 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 수익성이 빠르게 개선돼 과거와 달리 ‘장기 호황 국면’에 진입했다는 분석이다.

이에 삼성전자의 목표주가를 기존 대비 37% 상향한 24만 원으로 제시했다. 이는 현재 주가 대비 약 70% 이상의 상승 여력이 있다는 분석이다.

특히 맥쿼리는 삼성전자를 ‘메모리 왕의 귀환’이라며 핵심 추천 리스트인 ‘마키 매수(Marquee Buy)’ 종목에 신규 편입했다.

SK하이닉스에 대한 전망은 더욱 공격적이다. 맥쿼리는 하이닉스의 목표주가를 무려 40% 높인 112만 원으로 책정했다.

맥쿼리는 DRAM과 NAND 가격의 급등이 향후 분기별 실적을 강력하게 견인할 것으로 내다봤다.

다니엘 김 맥쿼리 연구원은 “현재의 메모리 부족 현상은 IT 공급망 전체를 압박할 정도로 심화되고 있으며, 2028년까지는 뚜렷한 해결책이 보이지 않는다”고 진단했다.

그러면서 삼성전자의 2026년과 2027년 영업이익 전망치를 기존보다 50%나 상향 조정했다.

SK하이닉스에 대해서는 순이익이 2025년 45조 원에서 2026년 101조 원, 2027년에는 142조 원까지 치솟을 것으로 전망했다. 불과 2년 만에 이익 규모가 3배 이상 커진다는 계산이다.

다니엘 김 연구원은 “메모리 가격 상승세가 2027년 상반기까지 지속될 것”이라며 투자자들에게 “너무 일찍 팔지 말라(Don't sell too early)”고 조언했다.

이어 “메모리 쇼티지가 심화되면서 모든 제품 카테고리에서 가격 리버설(하락 전환) 신호가 전혀 보이지 않는다”며 “삼성전자와 SK하이닉스는 이 유례없는 사이클의 최대 수혜주가 될 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지