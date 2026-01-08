손담비, 클럽 죽순이?…“이젠 미련없어”

유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 화면 캡처

배우 손담비가 화려했던 과거 시절을 뒤로하고 출산 후 달라진 삶을 공개했다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연한 손담비는 결혼과 출산 이후 변화된 삶에 대해 솔직한 입담을 과시했다.

이날 방송에서 MC 탁재훈은 “결혼 후 아이를 낳은 뒤 모든 게 봉인됐다고 하더라. 예전에는 새벽 6시에 들어왔는데, 지금은 아이가 6시에 일어난다”고 운을 뗐다. 이에 손담비는 “결혼하고 아이를 낳은 뒤 모든 게 봉인됐다”며 “다른 사람이 됐다. 그래서 일찍 잔다”고 변화를 인정했다.

손담비는 한때 '술담비' '클럽 죽순이'로 불렸다며 "술담비 아니고 손담비다. 그 시절 클럽을 좋아했다. 그땐 정말 재미있게 잘 놀았다. 이태원에 살다 보니 주말만 되면 음악 소리가 들려서 옛날 생각이 난다. 이제는 미련이 없다. 다 해봤다"고 털어놨다.

그러면서 "다른 사람이 됐다. 그래서 일찍 잔다"며 웃었다. "연습생 시절 매니저가 잠든 사이 탈출해서 놀러 나갔다가 걸려서 크게 혼난 적도 있다. 그 시절을 버티게 해준 게 팩소주였다"며 "돈도 없고, 만날 혼나서 많이 울었다"고 했다.

탁재훈은 "남편 이규혁씨 제보에 의하면 '술을 마시면 다리가 없어져서 거의 업혀 온다. 침대에 눕히면 다시 좀비처럼 일어난다'고 하더라"고 설명했다. 손담비는 "자꾸 신발을 던진다. 내 몸에 다리가 없어지더라. 비싼 신발을 집어던졌다"고 부연했다.

과거 한남동 저택의 월세를 언급했던 일에 대해서는 뼈아픈 후회를 드러냈다. 손담비는 “내 입을 찢어야 한다. 정말 환장한다”며 “집 소개하는 유튜브에 출연했는데 바보처럼 ‘월세 1000만원짜리 집에 살고 있다’고 말했다. 그때부터 내 이름 앞에 월세 1000만원이 붙었다”고 토로했다.

특히 “시댁에서도 난리가 났다. ‘1000만원 짜리에 사니?’라고 하더라”며 난처했던 상황을 전한 그는 “그 집에 사는 이유가 있을 것 아닌가. 2월에 이사를 갈 것”이라고 계획을 밝혔다.

한편, 손담비는 2022년 전 스피드 스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했고, 슬하에 딸 하나를 두고 있다.

