정가은, ‘132억 편취’ 전남편 사기죄 고소 “내 명의로 사기”

KBS 1TV 새 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다' 화면 캡처

배우 정가은이 전 남편을 사기죄로 고소했다.

7일 오후 처음 방송된 KBS 1TV 새 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 연예계 대표 '싱글맘'이라는 공통 분모로 모인 황신혜, 장윤정, 정가은의 이야기가 담겼다.

싱글맘이자 황신혜, 장윤정, 정가은의 첫 같이 살이가 공개됐다. '신혜타운'에 완전체로 모인 이들은 전원 '딸 엄마'로서 서로를 공감하며 자연스럽게 가까워지기도. 황신혜가 준비한 잠옷으로 갈아입고 맞이한 첫 번째 밤. 세 사람은 첫 만남을 기념하며 오붓한 파티를 즐겼다. 이어 세 사람은 '인생 그래프'를 통해 서로를 더 깊이 있게 아는 시간을 가졌다.

정가은은 "서른 아홉 살에 딸을 낳았을 때 가장 행복했는데, 1년 만에 갑자기 훅 떨어진다. 이혼을 선택했다"면서 "이혼도 힘들었지만 1~2년 후 더 안 좋은 일이 있었다. 그 사람(전 남편)이 내 명의로 그렇게 할 거라고 상상도 못 했다. 이혼 후 알게 됐고, 급하게 고소했다"며 울먹였다.

그러면서 "딸 인생 그래프도 올라갈 일만 있지 않을까. 떨어지는 날이 있을 수도 있지만, 잘 겪으면 되는 거라고 생각한다"며 "엄마가 내 옆에 있어 준 것처럼 나도 옆에 있어 주면 될 것"이라고 했다.

정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼, 2년 만인 2018년 이혼했다. 홀로 딸을 키우고 있다. 전 남편은 정가은 명의를 도용해 투자금 132억원을 편취하고 도주한 혐의로 피소됐다. 정가은은 전 남편을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다. 이후 생활비와 양육비를 받지 못해 생활고를 토로했다.

