“얼마나 먹고 맞은 거야?”… 비만치료제 매출, 면역항암제 뛰어넘고 1위로 [수민이가 궁금해요]

지난해 비만치료제 매출이 장기간 부동의 매출 1위였던 면역항암제 ‘키트루다’를 뛰어넘은 것으로 분석됐다. 글로벌 비만 치료제 시장은 사상 첫 300억달러(약 44조원) 매출을 달성했다.

8일 제약·바이오 업계에 따르면 유진투자증권은 블룸버그 컨센서스 등을 인용한 보고서에서 이렇게 추정했다.

작년 일라이 릴리의 티르제파타이드(마운자로 등) 성분 비만치료제와 노보 노디스크의 세마글루타이드(위고비 등) 성분 비만약 글로벌 매출은 각각 358억달러, 356억달러로 잠정 집계됐다. 이는 같은 기간 키트루다 매출 315억 달러를 뛰어넘는 수치다. 유진투자증권은 이들 성분 비만치료제 매출이 키트루다 매출을 약 13∼14% 상회할 것으로 내다봤다.

미국 MSD(머크)가 개발한 키트루다는 블록버스터 면역항암제로 2023년부터 전 세계 매출 1위 의약품 자리를 지켜왔다.

보고서는 “비만·대사 질환 치료 패러다임이 항암제 중심 블록버스터 지형을 구조적으로 재편하는 신호”라고 의미를 부여했다. 비만치료제는 경구용 제품 출시 등에 힘입어 당분간 성장 독주를 이어갈 전망이다.

위고비 알약은 미국 식품의약품청(FDA) 승인을 받은 지 2주 만인 5일(현지시간) 현지 출시됐고 ‘먹는 마운자로’로 불리는 오포글리프론도 FDA에 승인 신청됐다.

덴마크 제약기업 노보 노디스크가 비만약 ‘위고비’ 경구제를 출시했다고 5일(현지 시각) 밝혔다. 노보 노디스크 제공

이와 함께 노보 노디스크는 새로운 비만 치료약물 아미크레틴에 대해 경구 제형임상 2상을 진행 중이다. 스트럭쳐 테라퓨틱스는 경구용 저분자 알레니글리프론의 임상 3상을 올해 하반기 시작할 예정이다.

올해는 글루카곤 유사 펩티드-1 수용체 작용제(GLP-1 RA) 외 아밀린을 기반으로 한 비만치료제도 출시되며 신기전 비만약 개발도 가속할 전망이다.

아밀린 비만치료제는 식후 분비되는 호르몬 아밀린을 모방해 식욕을 억제하는 약물로, 근육 감소 등 GLP-1 계열 비만약의 부작용을 보완할 수 있다는 평가를 받는다.

로슈는 아밀린 비만치료제 개발을 위해 작년 질랜드 파마로부터 아밀린 유사체 페트렐린타이드를 도입했다. 애브비도 구브라로부터 아밀린 유사체 GUB014295를 사들였다.

국내 기업들의 경쟁도 치열해지고 있다.

일동제약은 신약 개발 자회사 유노비아를 통해 비만·당뇨를 겨냥한 먹는 GLP-1 ‘ID110521156’의 임상 1상 중이다.

종근당은 먹는 GLP-1 물질 ‘CKD-514’를 개발 중이다. 디앤디파마텍이 개발 중인 먹는 GLP-1·GIP 이중작용제 ‘MET-GGo’는 전임상 결과 반감기가 약 101시간으로 나타났다.

GLP-1 계열 국산 비만약은 한미약품에서 가장 먼저 출시할 것으로 점쳐진다. 한미약품은 지난 17일 GLP-1 계열의 ‘한미 에페글레나타이드 오토인젝터주’(성분명 에페글레나타이드)를 당뇨병을 동반하지 않은 성인 비만 환자에 쓸 수 있도록 식품의약품안전처에 품목허가 신청했다.

