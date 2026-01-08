"러 군함 근처에 있는데도"… 美, 베네수 관련 러시아 유조선 강제 나포

미군 유럽사령부(EUCOM)가 7일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “미 법무부와 국토안보부는 전쟁부(국방부)와 협력해 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선 벨라1호를 미국 제재 위반으로 아이슬란드와 영국 사이 북대서양에 나포했다”고 발표했다. EUCOM는 또 “미 해안경비대 먼로함의 추적 이후 북대서양에서 미 연방법원이 발부한 영장에 의해 나포됐다”고 덧붙였다.

미 해안경비대가 카리브해에서부터 2주 이상 추적해 온 벨라 1 유조선. 뉴시스

미국은 지난달 21일 미 해안경비대의 승선 시도를 거부하며 도주하던 이 유조선을 2주 넘게 추적했다. 유조선은 이란에서 출발해 베네수엘라산 원유를 싣기 위해 베네수엘라로 들어가려던 중 미 해안경비대의 단속에 걸렸으며 이후 선체 측면에 러시아 국기를 그리는 한편 러시아 국적으로 등록하며 명칭을 ‘마리네라호’로 변경했다. 이번 나포는 미국이 베네수엘라 원유 거래와 연계된 기업과 선박들을 제재하고, 불법으로 베네수엘라에서 원유를 싣고 가거나 선적하려 시도하는 ‘그림자 선단’ 소속 유조선들을 속속 나포한 과정의 일환이다. 벨라1호도 국제 제재를 위반해 러시아, 이란, 베네수엘라 원유를 불법 운송해온 선박 집단인 ‘그림자 선단’에 속해 있다. 그림자 선단은 ‘유령 선단’‘암흑 선단’으로도 불린다. 미국은 도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선의 완전 봉쇄를 지시한 이후 유조선 나포 작전을 진행해왔다.

로이터 통신은 익명의 미 당국자들을 인용, 나포 시점에 잠수함을 포함한 러시아 군함들이 위치하고 있었지만, 작전 현장과의 거리는 불분명하다고 전했다. 앞서 러시아는 미국의 추적이 계속되는 상황에서 외교 경로를 통해 미국에 추적중단을 요청하기도 했다.

이와 관련, 로이터 통신은 “러시아와의 긴장을 고조시킬 수 있다”고 보도했고 NYT도 “양국간 대립을 심화시킨다”고 전했다.

한편, 미 남부사령부는 엑스에 “오늘 새벽 작전을 통해 전쟁부는 국토안보부와 협력을 통해 제재 대상인 무국적 암흑함대 유조선 1척을 나포했다”고 밝혔다. NYT는 이 선박의 명칭이 ‘소피아호’로 카메룬 국기를 게양하고 있었다고 전했다.

