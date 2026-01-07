세계일보

李대통령, 서울 도착…방중 성과 살리고 국내 현안 점검 나서

입력 : 2026-01-07 22:33:33 수정 : 2026-01-08 01:41:34

정청래·윤호중·강훈식 등 서울공항서 李대통령 맞아

이재명 대통령이 3박 4일간의 중국 국빈방문 일정을 마치고 7일 오후 서울공항을 통해 귀국했다.

 

더불어민주당 정청래 대표와 윤호중 행정안전부 장관, 강훈식 대통령 비서실장, 박윤주 외교부 1차관 등이 공항에 나와 이 대통령 부부를 맞았다.

3박 4일간의 중국 국빈일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일 오후 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 내려 마중나온 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 비서실장 등과 인사하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이들과 차례로 악수했고, 강 실장이 이 과정에서 이 대통령에게 "춥습니다. 고생하셨다"고 말하기도 했다.

 

이 대통령은 이번 방중 기간 시진핑 중국 국가주석을 만나 한중 간 협력을 새로운 단계로 끌어올리자는데 공감대를 이뤘다.

 

여기에 서해 구조물 문제, 혐한·혐중 정서 이슈, 중국 정부의 '한한령' 등 양국 간의 갈등 사안에 대해서도 해법 모색에 노력했다.

 

이 대통령은 귀국 후 이번 방문의 성과를 이어가기 위해 한중 간 소통 강화에 힘을 쏟을 것으로 보인다.

 

다만 중국과 일본의 갈등이 갈수록 첨예해지는 상황에서 이 대통령이 마주할 동북아 외교정세 역시 한층 엄중해진 만큼 이를 고려한 정교한 외교전략이 필요하다는 목소리도 동시에 나온다.

 

한편 이 대통령은 국내 각종 현안에 대해서도 점검에 나선다.

 

이 대통령이 광역단체 통합에 강력한 드라이브를 걸고 있는 가운데 당장 9일에는 광주·전남 지역구 국회의원들과의 오찬 간담회가 예정돼 있다.

 

아울러 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 검증 과정에도 촉각을 곤두세울 전망이다.

