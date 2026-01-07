삼성이 꿈꾸는 AI는 ‘감성·상상력 증폭 도구’ [CES 2026]

삼성전자가 ‘CES 2026’에서 인공지능(AI) 기술의 인간적인 면모를 살리기 위한 디자인 철학을 논의했다.



삼성전자는 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 5∼6일(현지시간) 이틀간 ‘가전 연결 경험’, ‘TV 서비스’, ‘보안’, ‘디자인’ 등을 주제로 ‘삼성 기술 포럼’을 진행했다.

삼성 ‘AI 갤러리’ 북적 삼성전자가 미국 라스베이거스 윈 호텔에 꾸린 CES 2026 단독 전시관에서 ‘더 퍼스트룩’ 프로그램을 진행하는 가운데 6일(현지시간) 관람객들이 대형 터널 형태의 ‘AI 갤러리’를 구경하고 있다. 삼성전자 제공

6일 마지막 토론 주제는 AI 기술을 따뜻하고 감성적이며 공감 가능한 존재로 느끼게 하는 디자인의 역할이었다.



삼성전자 최고디자인책임자(CDO) 마우로 포르치니 사장은 “삼성전자 디자인의 목표는 기술을 통해 삶의 질을 풍요롭게 하는 것”이라고 말했다.



패널들은 모든 의미 있는 혁신 뒤에는 사람 중심의 디자인이 있다는 것에 공감하며 단순한 제품을 넘어 사람들의 삶과 경험, 가치에 부합하는 의미를 창출해야 한다고 강조했다.



또 AI가 사람의 창의성을 대체하는 도구가 아니라 감성 지능과 상상력을 증폭하는 도구가 돼야 한다고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지