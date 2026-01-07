8일 아침 영하 14도 강추위에 출근길 ‘꽁꽁’

수도권과 강원, 충북, 경북은 8일 아침 기온이 7일 아침보다 10도 이상 낮겠다. 나머지 지역도 아침 기온이 하루 새 5도 이상 떨어지겠다.

기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 재차 유입되면서 기온이 급락하겠다. 8일 아침 최저기온은 -14도에서 -2도 사이에 분포하겠다. 강원내륙·산지는 -15도 안팎, 나머지 중부내륙과 전북동부·경북내륙은 -10도 안팎까지 기온이 낮아질 전망이다.

지난 6일 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 출근길 발걸음을 서두르고 있다. 뉴스1

서울의 경우 아침 최저기온이 -9도로 예상되면서 평년기온보다 5도 이상 높았던 7일 아침 최저기온(0.4도)보다 크게 떨어지겠다.

특히 바람이 거세게 불면서 체감온도는 -13도까지 내려가겠다. 다른 주요 도시 아침 최저기온 예상치는 인천·대전 -8도, 광주·부산 -4도, 대구·울산 -6도다. 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 예상되며 서울 서북권과 동북권, 인천 강화, 경기북부·남동부, 강원, 충북과 경북 대부분 지역에 한파주의보가 발령됐다.

8일 전국 낮 최고기온은 -3∼5도겠다. 중부내륙은 낮에도 영하권에 머무는 곳이 많겠다. 주요 도시 예상 낮 최고기온은 서울 -1도, 인천 -2도, 대전·대구 2도, 광주·울산 3도, 부산 4도다. 추위는 금요일인 9일 아침까지 이어질 것으로 보인다.

