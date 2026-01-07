이요원 '혼전임신설' 해명했지만… 이영자 "잘 계산해봐라"

이요원이 첫째 딸이 벌써 23살이 됐다고 밝혔다. 유튜브 채널 'tvN STORY' 영상 캡처

이요원이 첫째 딸이 벌써 23살이 됐다고 밝힌 가운데, 그를 둘러싼 ‘혼전임신설’에 대해 적극적으로 해명했다.

7일 유튜브 채널 ‘tvN STORY’에는 이요원이 출연하는 ‘남겨서 뭐하게’의 선공개 영상이 공개됐다.

영상에서 이요원은 “삼남매를 키우고 있다. 딸이 2명, 아들이 1명”이라며 “큰애가 대학교 3학년, 이제 23살이다”라고 전해 놀라움을 안겼다.

이영자와 박세리는 “말이 되냐. 애 엄마라고 안 믿겠다”라고 말했고, 이요원은 “첫애를 빨리 낳았다. 결혼하고 한 달 뒤에 허니문 베이비로 가졌다”라면서 “1월에 결혼해 12월에 아이를 낳았다”라고 말했다.

'혼전임신설'을 적극적으로 해명하는 이요원. 유튜브 채널 'tvN STORY' 영상 캡처

이에 이영자는 “잘 계산해 보라”며 ‘혼전임신’에 대해 간접적으로 언급했고, 이요원은 “다 그런 줄 아는데 아니다. 우리 큰 딸도 ‘나 사고 쳐서 낳은 거냐’고 하더라”라고 답해 웃음을 안겼다.

한편, 이요원은 2003년 1월 6살 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

