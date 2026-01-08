“배나온 아저씨가 1년만에 몸짱”…17㎏ 감량한 정치인 화제

대만 제3정당 대만민중당의 황궈창(52) 주석이 근력 운동과 식습관 개선을 통해 1년 만에 17㎏ 감량에 성공한 근황을 공개해 화제다.
황 주석은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 체중 감량 전후 사진과 운동 과정을 담은 유튜브 링크를 게시했다.
대만 현지 언론에 따르면 황 주석은 1년 전부터 운동을 시작했다. 당시 그의 체중은 94.6㎏, 체질량지수(BMI)는 31.9로 고도비만 상태였다. 헬스장 측 분석에서는 생체 연령이 60대 중반으로 측정됐으며, 스쾃 자세 유지나 팔굽혀펴기 1회조차 어려웠던 것으로 알려졌다.
이에 트레이너들은 무리한 프로그램을 피하고 스쾃·팔다리 들기 등 기본 근력부터 단계적으로 훈련을 진행했다. 이후 근력이 붙자 턱걸이가 가능해졌고, 관절 안정성과 체력 강화를 위해 주짓수 수련도 병행했다. 황 주석은 “무술은 특히 인내심과 집중력을 기르는 데 도움이 됐다”고 설명했다.
일상 식습관 변화도 체중 감량의 핵심 요인으로 꼽힌다. 그는 퇴근 후 튀김류 야식과 맥주를 즐기던 기존 패턴에 변화를 줬다. 특히 야식 문화가 발달한 대만에서 대표적인 튀김 야식인 ‘옌수지’를 1년 동안 피했다고 밝혔다.
근력 운동과 식단 조절 효과가 나타나자 자전거 등 유산소 운동도 추가했다. 그는 “운동 이후 삶의 리듬이 바뀌었다. 과거에는 아침마다 힘들었지만 지금은 일찍 잠들고 오전 시간에 자연스럽게 눈을 뜬다”고 말했다.
현재 황 주석의 체중은 77㎏, 체지방률은 18% 수준까지 감소했다. 일각에서 제기된 비만치료제 사용 의혹에 황 주석은 “운동을 해야 가능한 변화”라며 “비만 주사만으로는 절대 달성할 수 없다”고 선을 그었다.
그는 “수많은 소회를 늘어놓을 수 있을 것이라 생각했지만, 결국 답은 단순했다. 그냥 하면 된다”면서 “그동안 흘린 땀이 쌓였다면 작은 개울 하나는 만들 수 있을 것”이라고 말했다. 또한 체육관 관장과 트레이너에게 감사를 전했다.
미국 코넬대에서 법학박사 학위를 받은 황 주석은 변호사와 교수로 활동하다 2014년 ‘해바라기 운동’을 주도하며 정치권에 진출했다. 이후 진보 성향 제3당 ‘시대역량’ 초대 주석을 지냈고 2023년 탈당 후 입법원 내 원내 3당인 대만민중당에 합류했다. 현재 그는 비례대표 입법위원으로 활동 중이다.
