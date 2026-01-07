李 “북핵 포함 한반도 문제 中에 중재 요청”

중국을 국빈 방문한 이재명 대통령이 “중국 측에 북한 핵 문제를 포함한 한반도의 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다고 요청했다”고 밝혔다. 중국이 우리 정부의 단계적 핵 문제 접근에 대한 진정성을 북한에 설명해줄 것을 부탁했다고도 밝혔다.

이 대통령은 방중 마지막 날인 7일 상하이에서 진행한 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 시진핑 중국 국가주석과의 한·중 정상회담에서 한반도 문제 관련 논의에 대한 질문을 받고 “우리는 (북한과) 모든 통로가 막혔다. 신뢰가 완전 제로일 뿐 아니라 적대감만 있다”면서 “노력하지만 현재는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다”고 말했다고 소개했다. 이 대통령은 “꽤 오랜 시간 북한에 대해 군사적 공격행위를 했다. 사실, 북한에선 엄청 불안했을 것”이라며 “상대와 대화하려면 상대 입장을 들어야 하는데 대화가 쉽지 않다. 꽤 오랜 시간 쌓아온 업보랄까, 적대가 있어서 대화를 시작하려면 많은 시간과 노력이 필요하다”고 토로했다.

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이시에서 열린 순방기자단 오찬간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

그는 “한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 점은 당연히(중국 측도) 공감했다”면서 “시 주석은 지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다고 이야기했다”고 소개했다. 이 대통령은 이어 “상대방이 결코 받아들일 수 없는 이야기만 주장하면 아무것도 이뤄지지 않는다. 현실에 입각해 서로가 수용할 수 있는 합리적 안을 도출해야 한다”며 “주변국이든 북측이든 우리든 다 수용할 수 있는 방안을 찾아내야 한다”고 말했다.

이 대통령은 서해 불법 구조물 문제와 관련해서는 “‘중간을 정확히 그어버리자’고 (한·중 당국 간) 실무적인 얘기를 하기로 했다”고 밝혔다. 이 대통령은 “이 문제를 가지고 왜곡해서 서해를 상납했다느니 이상한 주장을 하는 사람이 있는 것 같다”며 “우리 입장에서는 선을 그어버리면 제일 깨끗하다”고 말했다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지 시간) 상하이 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 기자 질문을 받고 있다. 뉴시스

이 대통령은 중국의 ‘한한령’ 완화 문제와 관련해서는 “점진적·단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것”이라고 말했다. 이 대통령은 한한령 문제가 언제쯤 구체적 성과가 날 것으로 예상하느냐는 질문에 “중국 정부가 한한령은 없다고 말해왔지만, 이번엔 표현이 다른 점이 있었다”고 소개했다. 이 대통령은 “‘석 자 얼음이 한꺼번에 언 것도 아닌데, 한꺼번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다’고 시 주석이 (정상회담에서) 말했는데, 그게 정확한 표현 같다”면서 “이제 그렇게 노력하겠다(는 것)인데 갑자기 바뀌면 (한한령이) 없다고 한 게 있는 게 되지 않냐. 그런 점을 서로 이해해 줄 필요가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

