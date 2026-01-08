LG CNS, 국방 디지털 혁신 이끈다

LG CNS가 육·해·공군과 합동참모본부 등에서 개별 운영하는 네트워크망을 통합하는 사업을 맡는다.



LG CNS는 최근 국군지휘통신사령부의 ‘유사통신망 네트워크 통합사업’과 국방전산정보원의 ‘차세대 국방시설통합정보체계 구축사업’을 수주했다고 7일 밝혔다. 국방 정보기술(IT) 관련 사업을 잇달아 수주하면서 국방 분야 디지털 혁신 사업에서 전문성을 인정받은 것으로 평가된다.



유사통신망 네트워크 통합사업은 각 군에서 따로 운용하는 네트워크망을 합치는 사업으로 15개월간 진행된다. 각 부대 네트워크 환경을 표준화하고 중복 설치·운용 중인 네트워크 장비를 통합 구축한다. 일대일 방식으로 개별 연동됐던 각 군의 정보공유체계를 일원화해 운영 효율을 높일 방침이다.



국군은 우주와 해상, 지상, 사이버 등을 아우르는 지휘통제체계를 구축하고 있다. 네트워크 통합은 그 기반을 마련하는 핵심 사업이라고 LG CNS는 설명했다. 전국에 퍼져 있는 라우터(데이터 전송 경로를 지정하는 장치)를 중앙에서 제어하는 소프트웨어정의네트워크(SDN) 기술을 적용해 관리 편의성도 높인다. 디도스(DDoS) 대응, 침입방지시스템 등 정보보호체계를 고성능 장비로 전환해 보안도 강화하기로 했다.



차세대 국방시설통합정보체계 구축사업에선 현재 시스템을 새 인프라로 개편해 사용자 편의성을 높인다. 온나라2.0, 국방재정정보체계 등 12개 업무시스템과 행정안전부의 공공마이데이터, 환경부의 올바로시스템 등 8개 외부 시스템을 연동해 국방시설업무를 일원화한다. 공간 정보를 안정적으로 활용할 수 있게 공간 정보 기반 국방시설통합정보체계 구축에도 나선다. 이를 국토교통부의 국가 공간정보 플랫폼(K-Geo 플랫폼)과 연계해 공간 정보를 계속 업데이트할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지