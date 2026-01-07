“감시사회 속 이룰 수 없는 사랑 상상해봤죠” [차 한잔 나누며]

김보솔 감독은 “예전에야 북한과 피로 이어진 유대가 있었지만, 지금 20∼30대는 북한이나 통일 이야기에 큰 관심이 없다”며 “남들이 잘 하지 않으니 지금 내가 하는 것이 오히려 의미가 있겠다고 생각했다”고 말했다. 줌(ZOOM) 화면 캡처

“오늘의 20∼30대에게 북한이나 통일은 안드로메다처럼 먼 주제가 됐습니다. 예술 작품에서도 북한을 유대의 관점에서 바라보는 시선이 끊긴 것 같았어요. 그 간극을 잇고 싶었습니다.”

김보솔(37·사진) 감독의 애니메이션 영화 ‘광장’(15일 개봉)은 북한 평양을 배경으로 한 작품이다. 김 감독이 한국영화아카데미(KAFA) 졸업 작품으로 완성한 이 영화는 지난해 세계적 권위의 프랑스 안시국제애니메이션영화제 콩트르샹 심사위원상을 받는 등 세계 유수 영화제에 초청돼 8관왕을 차지했다. 장편 데뷔작 개봉을 앞둔 김 감독을 6일 화상으로 만났다.

‘광장’은 평양 주재 스웨덴 대사관 소속 서기관 ‘이삭 보리’(Isak Borg), 그가 사랑하게 된 북한 여성 ‘서복주’ 그리고 이들을 감시하는 보리의 통역관 ‘리명준’ 세 인물을 중심으로 전개된다. 외국인과의 사랑이라는 감정이 허용되지 않는 공간에서 보리와 복주는 비밀스러운 연인 관계를 이어간다. 그러나 본국으로 돌아갈 때가 다가온 보리가 함께 떠나자고 제안하자, 복주는 이를 거절한 뒤 돌연 자취를 감춘다. 슬픈 사랑 이야기와 첩보 스릴러의 긴장감을 절제된 서사 속에 녹여내며, 프레임마다 인물들의 깊은 외로움이 배어 있다.

작품의 출발점은 2016년으로 거슬러 올라간다. 김 감독은 “실제 평양 주재 대사관에서 근무한 스웨덴 외교관의 인터뷰 기사를 접한 것이 계기였다”고 했다. 외교관 신분 덕분에 보호받지만, 늘 주변의 감시를 받는 이방인으로 낯선 공간에서 느낀 고립감이 강하게 드러난 인터뷰였다. 그는 “그 외로움을 달래기 위해 만나면 안 될 사람을 만나면 어떨까, 그런 상상이 시작됐다”며 “이미 내재해 있던 북한에 대한 오랜 관심이 그 기사로 트리거를 맞은 셈”이라고 덧붙였다.

고등학생 시절 접한 리영희의 책은 강한 인상을 남겼고, 대학에서 영화·미술·미학을 공부하며 사회주의 미술사를 접한 경험도 북한에 대한 관심을 이어가게 했다.

애니메이션 영화 ‘광장’ 속 한 장면. 스튜디오 디에이치엘 제공

그는 “잘 모르는 세계, 불확실한 공간을 다루지만, 북한을 함부로 그리지 않겠다는 원칙으로 접근했다”고 강조했다. 약 6개월간 국내에 출간된 북한 관련 서적을 섭렵하며 시나리오를 썼고, 이후 탈북민 두 명에게 자문해 교차 검증을 거쳤다. 그중 한 명은 보위부 출신 인물이었다.

작품 제목 ‘광장’은 최인훈의 동명 소설을 자연스럽게 떠올리게 한다. 소설의 주인공과 같은 통역관 ‘리명준’이라는 이름 역시 의도된 선택이다. 김 감독은 그는 “영화 속 명준이 외로움을 느끼는 순간은 곧 자유의 순간”이라며 체제의 억압 속에서 불안을 잠시 잊고 자유를 경험하는 장면을 그렸다고 설명했다.

‘이삭 보리’라는 이름에는 또 다른 영화적 참조가 숨어 있다. 스웨덴 감독 잉마르 베리만의 영화 ‘산딸기’ 속 주인공의 이름에서 따온 것으로, 한국 관객이 발음하기에도 자연스럽다.

그는 “각국 영화제를 다녀보니 루마니아, 독일처럼 과거 사회주의적 생활이나 독재 정권을 경험한 국가 관객들의 반응이 유독 뜨겁고 이해도 깊었다”면서도 “하지만 이 이야기를 가장 깊이 공감할 관객은 한국 관객”이라고 힘주어 말했다.

애니메이션과 실사 영화를 병행하는 감독이 되고 싶다는 그는 차기작으로는 ‘세 자매가 광화문 광장 한복판에서 귀신과 싸우는 이야기’를 설정으로 한 애니메이션을 준비하고 있다. “‘케이팝 데몬 헌터스’ 같은 걸 만들려는 생각이냐는 말을 요즘 정말 많이 들어요(웃음). 아뇨, 이미 2023년에 쓴 트리트먼트입니다. ‘죽은 사람의 가치는 산 사람들에 의해 쓰인다’는 이야기를 해보고 싶어요.”

