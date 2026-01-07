“현대차 전시장 갔는데 차가 없네?”…라스베이거스 집어삼킨 ‘로봇 군단’ [CES 2026]

현대차그룹이 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 인공지능(AI) 로보틱스 제품과 기술을 대거 공개했다. ‘AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로’라는 테마에 걸맞게 차가 아닌 로봇이 주인공이다.

현대차그룹은 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에서 1836㎡(약 557평) 규모의 전시 부스를 운영한다. 차세대 아틀라스, 스팟, 모베드 등 실물 로봇을 전시하고 피지컬 AI가 가져올 변화를 시연·체험 중심 전시로 구성하면서 첫날에만 관람객 3350여명이 몰렸다.

미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 마련된 ‘CES 2026’ 현대차그룹 전시관. 현대차그룹 제공

먼저 이번 CES에서 최초로 공개된 휴머노이드 아틀라스 연구형 모델이 선반에서 부품을 집어 반대쪽 선반에 옮기는 작업을 하는 모습을 볼 수 있다. 아틀란스 개발형 모델은 자재 취급부터 정밀 조립까지 다양한 작업을 수행할 수 있는 산업용 로봇이다. 대부분 작업을 하루 안에 학습 가능하고 스스로 배터리를 교체한다. 완전히 회전할 수 있는 관절, 촉각 센서를 갖춘 손, 360도 카메라, 최대 50㎏을 들 수 있는 힘, -20∼40도 환경에서도 문제없는 내구성과 방수 기능도 갖추고 있다.

4족 보행 로봇 ‘스팟’이 오르빗 AI를 활용해 산업현장의 설비 관리·점검 업무를 수행하는 모습도 지켜볼 수 있다. 오르빗 AI는 현대차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스 로봇 소프트웨어 플랫폼으로 원격 제어, 실시간 모니터링, 이상 징후 감지, 데이터 분석 등을 지원한다.

미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 마련된 ‘CES 2026’ 현대차그룹 부스에 전시된 휴머노이드 아틀라스 연구형 모델(왼쪽)과 아틀라스 개발형 모델. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 이번에 최고혁신상을 받은 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’의 상용화 모델 실물도 전시했다. 모베드는 4개의 독립 구동 휠과 편심 자세 제어 메커니즘을 통해 불규칙한 노면과 경사로를 안정적으로 주행할 수 있다는 것이 특징이다. 모베드 상단에는 다양한 모듈을 결합할 수 있는데 이번 전시에서는 픽앤플레이스, 딜리버리, 골프, 어반호퍼 등 콘셉트 모델을 볼 수 있다.

현대차그룹은 모셔널과 함께 아이오닉5를 기반으로 개발한 로보택시도 선보였다. 아이오닉5 로보택시는 모셔널의 첫 상업용 완전 무인 자율주행차량으로 올해부터 미국 라스베이거스에서 일반 승객 서비스에 투입될 예정이다. 이 밖에도 전기차 자동 충전 로봇(ACR), 주차 로봇이 각각의 과정을 시연할 계획이다.

현대차그룹은 AI 로보틱스 기술이 산업 현장에 실제로 투입된 모습도 소개했다. 먼저 산업용 착용로봇 ‘엑스블 숄더’를 직접 착용할 수 있다. 엑스블 숄더 착용 시 어깨 관절 부하와 전·측방 삼각근 활성도가 각각 최대 60%, 30% 경감된다.

또 현대차그룹은 지능형 품질 검사 솔루션 ‘AI 키퍼’가 보스턴다이내믹스의 스팟을 기반으로 조립 결함 등을 검사하는 과정을 시연한다. 보스턴다이내믹스의 물류 상하차 로봇 ‘스트레치’, 현대위아의 ‘협동로봇’과 ‘자율주행 물류 로봇’(AMR)의 물류 작업 시연도 볼 수 있다.

