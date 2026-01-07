김우빈♥신민아 신혼여행 목격담 확산…스페인서 포착

배우 김우빈과 신민아가 스페인 신혼여행 중인 근황이 전해졌다.

7일 연예계에 따르면 최근 온라인에는 김우빈이 스페인의 한국 음식점에서 포착됐다는 목격담과 사진이 확산됐다.

김우빈. 사진=SNS 캡처

공개된 사진 속 김우빈은 편안한 차림으로 웃으며 주문을 하는 모습이다.

특히 그가 약지에 결혼반지로 추정되는 반지를 착용하고 있어 눈길이 쏠린다.

김우빈의 맞은 편에는 신민아가 앉아 있을 것으로 예상된다.

김우빈은 식당의 직원들과 사진을 찍고 사인을 남긴 것으로 알려졌다.

앞서 두 사람의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 전날 "신민아와 김우빈이 현재 스페인으로 신혼여행을 떠난 상태"라고 밝힌 바 있다.

두 사람은 지난달 20일 백년가약을 맺었다. 2015년부터 교제한 지 10년 만이며, 결혼식 당일 3억원을 기부했다.

김우빈은 지난해 넷플릭스 '다 이루어지닐지니', 신민아는 '악연'에서 활약했다. 올해 tvN '기프트'와 디즈니+ '재혼황후'로 각각 인사할 예정이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지