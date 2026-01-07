“박스 샀더니 초콜릿 딸려와”…쿠팡 ‘과대포장’ 또 논란

온라인 유통업체 쿠팡이 또다시 과대 포장 논란에 휩싸였다. 묶음 상품을 주문했음에도 개별 박스로 배송된 사례가 확산하면서다.

논란은 지난 5일 한 소비자가 사회관계망서비스(SNS)에 올린 게시물에서 시작됐다. 작성자는 “쿠팡아 지구한테 사과해”라는 문구와 함께 쿠팡 로고가 찍힌 박스 여러 개가 쌓여 있는 사진을 공개했다.

작성자는 초콜릿바 15개로 구성된 묶음 상품을 주문했는데, 실제 배송은 초콜릿 1개당 박스 1개씩 총 15개의 상자로 이뤄졌다고 설명했다. 각 박스에는 60g짜리 초콜릿 한 개씩이 담겨 있었다.

작성자는 “포장을 하나씩 뜯는 데만도 시간이 꽤 걸렸다”고 전했다. 일부 누리꾼이 “단품을 여러 번 주문한 것 아니냐”고 의문을 제기하자, 작성자는 15개 묶음 상품 구매 내역을 공개하며 반박했다.

쿠팡에서 초코바 15개 1묶음을 주문하자 박스에 1개씩 담겨 배송된 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

해당 게시물은 빠르게 확산해 수백만회에 가까운 조회 수를 기록했다. 댓글에는 “작은 물건 하나 샀는데 박스가 몸집보다 컸다”, “이제는 놀랍지도 않다”, “박스를 주문하면 물건이 딸려 온 느낌”이라는 반응이 이어졌다. 버터나 발포제, 파스타 소스, 신선식품 등을 세트로 주문했지만 각각 따로 포장돼 여러 박스로 배송됐다는 비슷한 경험담도 잇따랐다.

특히 환경 부담을 우려하는 목소리가 컸다. 묶음 상품임에도 개별 포장이 이뤄질 경우 박스와 완충재, 비닐 사용량이 급증하고, 이는 곧 폐기물 증가로 이어진다는 지적이다. 일부 소비자들은 “빠른 배송만큼이나 ‘덜 버리는 배송’도 선택할 수 있어야 한다”고 요구했다.

반면 “개별 포장 방식이 로켓배송의 속도를 가능하게 하는 구조”라는 반론도 나왔다. 이미 상품 단위로 포장이 완료된 상태에서 주문이 들어오면 송장만 붙여 바로 출고하는 시스템이라는 설명이다. 다만 이런 구조가 환경 부담을 키우고 있다는 점에서 개선이 필요하다는 의견이 적지 않다.

쿠팡과 관련한 과대 포장 논란은 이번이 처음은 아니다. 과거에도 생수 한 병이 대형 박스에 담겨 배송되거나, 신선식품이 필요 이상으로 큰 프레시백에 나뉘어 담겼다는 사례가 반복적으로 제기된 바 있다.

