78세, 의료비 가장 많이 써…“‘장수=고비용’, 수명 긴만큼 의료비 부담 커”

우리나라 국민이 태어나서 죽을 때까지 지출하는 의료비가 1인당 평균 2억5000만원에 육박하는 것으로 나타났다. 의료비 지출은 78세 때 가장 컸고, 여성이 남성보다 많았다.

특히 기대수명이 1년 늘면 의료비 52%나 급증해 ‘장수=고비용’이 되는 시대가 됐다. 기대 수명 길어진 만큼 고령기 의료비 부담은 앞으로 더 심화할 전망이다.

7일 국민건강보험공단 건강보험연구원의 '생애 의료비 추정을 통한 건강보험 진료비 분석' 보고서에 따르면 2023년 기준 우리 국민 1인당 평생 지출하는 성·연령별 생애 건강보험 진료비는 비급여 항목을 포함해 약 2억4656만원으로 추정됐다.

이는 건강보험이 부담하는 금액과 환자 본인이 내는 법정 본인부담금, 그리고 보험 혜택이 적용되지 않는 비급여 비용까지 모두 합친 수치다.

의료비 지출이 가장 집중되는 시기는 지난 2004년 71세(약 172만원)에 의료비 지출이 정점을 찍었으나, 2023년에는 이 연령이 78세(약 446만원)로 나타났다. 지출액은 2.6배나 급증했다.

연구진은 이를 두고 개인이 생애에서 가장 비싼 의료 서비스를 이용하는 기간 자체가 기대수명이 늘어난 폭 이상으로 뒤로 밀리며 길어지고 있는 것이라고 분석했다.

성별로 보면 여성이 남성보다 의료비를 더 많이 썼다. 여성의 생애 진료비는 약 2억1474만원으로 남성(1억8263만원)보다 약 3211만원을 더 지출하는 것으로 나타났다.

이런 차이의 약 117.7%는 여성이 남성보다 평균적으로 5.8년 더 오래 살기 때문에 발생하는 것으로 단순히 수명이 긴 만큼 의료 서비스 이용 기간과 비용이 함께 늘어난 결과로 풀이된다.

더 큰 문제는 기대수명이 1년 늘 때마다 의료비는 52%씩 상승한다는 점이다. 초고령사회 진입 후 후기 고령화가 진행될수록 건강보험 재정 압박은 더 커질 전망이다.

과거 2004년에는 기대수명이 1년 늘어날 때 생애 진료비가 20.1% 증가하는 수준이었으나, 최근 2023년 기준으로는 수명이 1년 늘어날 때마다 진료비가 51.8%나 폭증하는 것으로 나타났다.

이는 고령층이 많아질수록 고가 의료기술과 장기적인 돌봄 서비스 이용이 급격히 늘어나는 구조적 변화 때문이다.

연구를 진행한 이수연 연구위원 등은 단순히 수명을 늘리는 것을 넘어 '건강하게 오래 사는' 건강수명의 중요성을 강조했다.

노년기에 질병 없이 보내는 기간을 늘려야만 고령 사회의 충격과 사회적 재정 부담을 줄일 수 있다는 것이다.

한편 100세를 넘긴 어르신들은 ‘욕심을 덜고 많이 움직이고 마음은 가볍게’ 한다는 연구 결과가 앞선 1일 나왔다.

초고령사회로 진입한 한국은 2025년 10월 기준 전국의 백세인(100세 이상인 어르신)이 무려 8908명에 달한다.

전남대학교병원 한국백세인연구단이 2018년부터 장수벨트로 불리는 전남 구례·곡성·담양, 전북 순창 등을 중심으로 백세인들을 직접 만나 혈액검사, 신체계측, 생활태도, 정신적 건강, 가족관계 등을 종합적으로 분석했다.

그 결과 백세인의 체질량지수(BMI)는 '정상~과체중' 범위에 속했다. 초고령층에서는 저체중인 경우보다 되레 과체중인 경우의 생존율이 더 높았다.

잠도 과하지 않았다. 백세인의 평균 수면 시간은 약 8시간이었다. 너무 오래 자지도, 너무 적게 자지도 않은 것이다. 연구진은 “수면 시간이 지나치게 많거나 적을 경우 모두 사망률 증가와 연관될 수 있다”고 분석했다.

백세인은 고령인구 평균에 비해 만성질환 수도 더 적었다. 고혈압과 당뇨병, 골관절염 등 만성질환 보유 개수는 1.32개~1.88개 수준으로 2023년 노인실태조사에서 나타난 고령인구 평균 만성질병 개수(2.2개)보다 적다.

또 술과 담배는 멀리했다. 혈액검사 결과에서는 중간 수준의 페리틴(철을 포함한 단백질)과 총콜레스테롤 수치, 낮은 혈당과 공복혈당, HgA1c(당화혈색소) 관리가 장수의 핵심요인으로 꼽혔다.

건강한 간과 신장, 낮은 염증, 안정된 대사 상태가 장수와 맞닿아 있는 것이다.

눈에 띄는 차이는 '움직임'이었다. 고흥군 백세인들은 다른 지역보다 신체활동 인구 비율이 높았다. 특별한 운동을 하지 않아도 하루 종일 몸을 썼다. 텃밭을 가꾸고, 마을을 오가고, 이웃과 어울렸다.

마지막은 '마음'이었다. 백세인 상당수는 스스로를 "아직 괜찮다"고 평가했다. 구곡순담은 절반 이상, 고흥군은 61.9%가 '주관적 건강 상태'를 긍정적으로 보고 있었다.

한국백세인연구단 소속 이루지 화순전남대병원 재활의학과 교수는 "도시의 육체적 활동은 대부분 운동이나 가벼운 취미 활동이라면, 농촌 고령층은 일상생활 자체가 신체활동이고 공동체 활동이 많다"면서 "방 안에 머무르는 비율이 매우 낮고, 활동범위도 더 넓다"고 설명했다.

그러면서 "자신의 건강 상태를 긍정적으로 인식하는 것이 우울 증상 감소와 관련이 있다"며 "초고령자의 우울감을 관리하는 것이 주관적 건강을 올리는 데 중요하다"고 조언했다.

