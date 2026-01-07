[속보] 李대통령 “대북통로 다 막혀…中에 북핵 등 한반도 문제 중재역 요청”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지 시간) 상하이 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 시진핑 국가주석에게 지난 5일(현지시간) 열린 정상회담에서 "북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해서 중재 역할을 해주면 좋겠다"고 요청했다고 밝혔다.

이 대통령은 7일 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 이같이 밝혔다.

이어 시 주석에게 "우리는 (북한과) 모든 통로가 막혔다. 신뢰가 완전 제로일 뿐 아니라 적대감만 있다. 노력하지만 현재는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다"고 말했다고 소개했다.

그러면서 "한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 점은 당연히(중국 측도) 공감했다"며 "대한민국 입장에서도 국가 존속의 문제, 성장 발전에 영향을 미치는 중요한 의제라는 것은 명백하다"고 강조했다.

시 주석은 이에 "지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다"고 답했다고 이 대통령은 전했다. 이 대통령은 리창 중국 국무원 총리도 마찬가지로 '인내심'을 언급했다고 덧붙였다.

이 대통령은 "우리가 오랜 시간 북한에 대해서 군사적 공격 행위를 했지 않나. 북한에서는 엄청 불안했을 것"이라며 "우리가 상대와 대화하려면 상대의 입장을 이해해야 한다"고 말했다.

이어 "대화가 쉽지 않다. 오랜 시간 그렇게 쌓아온 업보라고나 할까"라고 되물으며 "쌓아온 적대가 있기 때문에 완화돼 대화가 시작되려면 많은 시간과 노력이 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "주변의 역할도 필요하다"며 "중국에 그 부탁을 했고, 중국은 일단 그 역할에 대해서 노력을 해 보겠다고 한다"고 덧붙였다.

