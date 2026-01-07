폴스타, 폴스타4 유럽산 전기 SUV 중 최다 판매 모델 등극

폴스타 4. 사진=폴스타코리아 제공

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)의 퍼포먼스 스포츠유틸리티차(SUV) 쿠페 폴스타 4(Polestar 4)가 유럽 프리미엄 전기차 중 최다 판매 모델에 등극하며 정상에 올랐다.

7일 수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 폴스타 4는 2025년 1월부터 12월까지 총 2,611 대의 누적 판매량을 기록하며, 아우디 Q4 e-tron (2,475대) 등을 제치고 ‘No.1 유러피언 전기 SUV’로 자리매김했다.

또 BMW i5 (1,976대) 등 독일 프리미엄 브랜드의 주요 전기차 모델 대비해서도 높은 판매 성과를 달성했다.

이번 성과는 대규모 물량 공세나 저가 및 할인 전략이 아닌 차량의 완성도와 브랜드 이미지를 중시하는 고급 전기차 시장에서 거둔 결실이라는 점에서 의미가 깊다.

특히 독일 프리미엄 브랜드가 주도해온 시장에서 폴스타 4가 최다 판매 모델로 자리 잡았다는 점은 차량 본연의 가치와 브랜드에 대한 고객들의 신뢰가 실제 구매로 이어졌음을 보여준다.

폴스타코리아 관계자는 “폴스타 4가 고급 수입 전기차 시장에서 최다 판매 모델로 자리 잡은 것은 뛰어난 상품성과 브랜드가 지향하는 프리미엄 가치를 소비자들이 인정해 준 덕분”이라며 올 한해도 차별화된 고객 경험을 제공하고 향후 출시될 폴스타 3와 폴스타 5를 통해 럭셔리 전기차 시장 내 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 전했다.

폴스타 4의 흥행 배경에는 혁신적인 디자인과 압도적인 퍼포먼스의 완벽한 조화에 있다.

뒷 유리를 없애고 디지털 룸미러를 통해 2열 탑승자에게 비즈니스 라운지 수준의 넉넉한 공간과 개방감을 제공하며, 동시에 기존보다 넓은 후방 시야를 확보했다.

또 롱레인지 싱글모터 모델 기준 1회 충전 시 최대 511km 이상을 주행할 수 있는 뛰어난 효율성을 갖췄으며, 듀얼모터 모델은 최고 출력 544마력의 강력한 성능으로 정지 상태에서 시속 100 km까지 단 3.8초 만에 돌파하는 폭발적인 가속력을 자랑한다.

폴스타 4는’ 2025 올해의 차(Car of the Year)’ 및’ 2025 올해의 디자인’을 비롯해, EV어워즈 2025 ‘심사위원 선정 혁신 전기차’, ‘2025 스마트 EV 대상 퍼포먼스상’ 등 다양한 어워드를 통해 독보적인 제품 경쟁력과 디자인을 입증했다.

