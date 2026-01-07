[단독] 법무부, ‘검사장 승진 대상’ 인사검증 작업 착수…이재명정부 첫 검찰 인사 6개월만

법무부가 검사장을 포함한 검찰 간부를 대상으로 인사 작업에 착수한 것으로 파악됐다. 조만간 검찰 고위 간부 인사를 단행할 것으로 예상된다.

7일 법조계에 따르면 법무부는 이날 오전 검사장 승진 대상자인 사법연수원 34기 검사들을 대상으로 인사 검증 동의서를 제출하라고 통보했다.

경기 정부과천청사 법무부에 직원들이 출입하고 있다. 뉴스1

법무부가 지난해 7월 새 정부 출범 후 첫 검사장급 전보·승진 인사를 단행한 지 6개월여 만이다.

이재명정부 출범 후 대대적인 ‘물갈이 인사’를 한 지 6개월 만에 또다시 큰 규모의 인사 기류가 관측되는 것이다. 검찰 안팎에서는 대장동 항소 포기 사태 이후 항의성 성명을 냈던 검사장들을 물갈이 하기 위한 인사가 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.

법무부는 지난해 12월 소폭의 검찰 고위 간부 인사를 단행했는데, 검찰 지휘부에 항소 포기 경위 설명을 요청하는 ‘검사장 성명’에 이름을 올린 고위 간부들 중 일부를 ‘한직’으로 분류되는 법무연수원 연구위원으로 발령냈다.

당시 성명에 이름을 올렸던 18명 중 3명인 박혁수(32기) 대구지검장, 김창진(31기) 부산지검장, 박현철(31기) 광주지검장이 법무연수원 연구위원으로 전보됐다.

