스텔라 아르투아, 흑백요리사2 출연 화제의 셰프 레스토랑 식사권 이벤트

오비맥주의 프리미엄 라거 브랜드 스텔라 아르투아는 오는 29일까지 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(이하 흑백요리사2)’ 출연 셰프 레스토랑의 식사권 이벤트를 마련했다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 방송 이후 예약 경쟁이 치열해진 셰프 레스토랑과 협업해, 스텔라 아르투아가 추구하는 완성도 높은 미식 경험을 소비자들이 직접 체험할 수 있도록 기획됐다고 회사측은 전했다. 소비자는 화제의 레스토랑에서 인기 요리와 스텔라 아르투아 맥주의 페어링을 경험할 수 있다.

참여 레스토랑으로는 ‘키친보스’ 김호윤 셰프의 ‘더 이탈리안 클럽’, ‘서촌황태자’ 이재훈 셰프의 ‘까델루뽀’, ‘유행왕’ 김훈 셰프의 ‘쌤쌤쌤’, ‘파스타스타’ 임홍근 셰프의 ‘파티나’ 등 총 5개 레스토랑이 참여한다. 추가 1곳은 8일 캐치테이블 이벤트 페이지에서 공개된다.

당첨자는 오는 30일 추첨을 통해 선정되며 결과는 개별 안내될 예정이다. 당첨자에게는 2인 식사권이 제공되며, 레스토랑 방문은 2월 중순 이후 가능하다.

이벤트 참여는 두 가지 방법으로 가능하다. 이벤트 페이지에 안내된 스텔라 아르투아 취급 업장에서 스텔라 아르투아 생맥주 2잔을 구매하거나, 응모권이 포함된 ‘스텔라 아르투아 다이닝 에디션’ 패키지를 구매하면 된다. 구매 시 제공받은 쿠폰 번호를 캐치테이블 앱 내 이벤트 페이지에 입력해 희망 레스토랑을 선택하면 응모가 완료되며, 쿠폰 1매당 레스토랑 1곳에 응모가 가능하다.

'스텔라 아르투아 다이닝 에디션' 패키지는 330ml 병 6개와 미니 챌리스(150ml) 2개로 구성됐으며, 해당 패키지는 주요 편의점 스마트오더, 데일리샷, 카카오톡 선물하기 등에서 구입할 수 있다.

스텔라 아르투아는 브랜드 공식 인스타그램에서 ‘시청 인증샷’ 추첨 이벤트를 마련해 소비자 참여 기회를 확대했다.

오는 9일까지 진행되는 해당 이벤트는 흑백요리사2 시청 화면을 스텔라 아르투아와 함께 촬영하고 지정 해시태그를 포함해 개인 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 당첨자에게 셰프 레스토랑 식사권 또는 ‘스텔라 아르투아 다이닝 에디션’이 제공된다.

박상영 오비맥주 하이엔드 브랜드 마케팅 상무는 “방송을 통해 화제가 된 셰프들의 철학이 담긴 요리를 스텔라 아르투아와 함께 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 미식의 순간에 스텔라 아르투아가 함께할 수 있는 기회를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

