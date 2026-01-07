'하트시그널' 김지영 임신·결혼…훈남 신랑 공개

'하트시그널4' 김지영(30)이 임신·결혼을 발표했다.

김지영은 7일 인스타그램에 웨딩화보를 공개했다. 다음 달 초 독서모임 커뮤니티 트레바리 윤수영(36) 대표와 결혼식을 올릴 예정이다.

"재작년 어느 날 심하게 마음이 요동치는 사람을 만났다. 우연인 것만 같았던 모든 일이 뒤돌아보니 필연처럼 여겨지고, 사소한 것일수록 달려가 나누고 싶은 사람이다. 함께 수도 없이 많은 날을 산책하며 가까워졌다. 집 앞 둘레길부터 일본의 정갈한 길, 유럽의 울퉁불퉁한 돌길까지 참 많이도 걸었다. 자연스레 40년 뒤 미래까지 그려보게 만들더라. 무엇보다 같이 있는 시간이 정말 재미있다."

김지영은 "원래 새순이 돋아나는 계절 기운을 빌려 4월의 신부를 꿈꿨다. 인생이 늘 그렇듯 계획대로 되는 게 쉽지 않더라. 2월의 신부가 된다"며 "우리에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 처음엔 두려움이 앞섰지만, 그리 머지않아 두려움을 비집고 피어나는 행복에 압도당하는 나날을 보내고 있다. 내가 엄마가 된다. 앞으로도 잘 부탁드린다. 행복하게 잘 살아보겠다"고 했다.

김지영은 2023년 채널A 하트시그널4로 얼굴을 알렸다. 바리스타 한겨레와 최종 커플이 됐지만, 종방 후 헤어졌다. 대한항공 승무원 출신이며, 인플루언서로 전향했다.

