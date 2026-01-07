부산 최초 장애·비장애 통합유치원 문 연다

부산 최초의 장애·비장애 통합유치원이 올 초 신학기 문을 연다. 그동안 공립유치원에 특수학급을 신·증설한 사례는 있었지만, 부산에서 통합유치원이 정식으로 문을 여는 것은 이번이 처음이다.

통합 유치원 개원은 편견과 차별 없는 특수교육 대상 유아교육 실현을 위한 것으로, 조기 통합교육을 통해 장애유아의 사회적 적응력과 자립 역량을 높이고, 모든 유아들에게 균등한 교육 기회를 보장하면서 상호 존중과 공감의 가치를 자연스럽게 형성하는 것을 목적으로 한다.

3월부터 문을 열고 본격 운영에 들어가는 장애·비장애 통합 유치원 ‘새결유치원’ 조감도. 부산교육청 제공

부산시교육청은 3월 부산 강서구 에코델타시티에 공립 단설 ‘새결유치원’을 개원한다고 7일 밝혔다.

새결유치원은 3~5세까지 일반 7학급과 특수 6학급을 함께 편성한 통합유치원으로, 6학급 규모의 특수학급을 운영한다. 유아의 특성을 고려한 감각운동실과 심리안정실 등 다양한 시설을 구비하고, 통학차량 운영을 통해 유아의 등·하원 편의성을 높일 계획이다.

또 일반교사와 특수교사가 전일제 협력교수 방식으로 학급을 운영하며, 함께 배치되는 특수교육실무원의 지원을 받아 유아 발달에 적합한 놀이·일상생활·활동을 통해 다양한 경험을 쌓을 수 있는 교육과정을 운영할 예정이다.

김석준 교육감은 “새결유치원은 유아 통합교육의 선도 모델로 지역사회 전반에 포용적 교육문화를 확산하는 중추적 역할을 하게 될 것”이라며 “앞으로 장애·비장애 유아가 자연스럽게 놀며 배우는 교육환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

