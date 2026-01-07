포항시, 10년 연속 문화관광형시장 육성사업 선정… 국비 최대 10억 지원

경북 포항시는 중소벤처기업부 주관 ‘문화관광형시장 특성화시장 육성사업’ 공모에 연일전통시장이 최종 선정, 올해부터 2년간 사업을 추진한다고 7일 밝혔다.

문화관광형시장 육성사업은 2년간 최대 10억 원의 사업비를 지원받아 문화·관광·역사 등 지역 특색과 연계한 축제 및 이벤트 운영으로 문화콘텐츠를 집중 육성하는 사업이다.

연일전통시장 전경. 포항시 제공

전통시장을 관광형 시장으로 육성하기 위한 상인 중심의 프로젝트다.

올해 처음 선정된 연일전통시장은 형산강과 연계한 문화·관광·체험형 특화시장으로 육성돼, 관광문화시장으로 변모할 예정이다.

앞서 지난해 선정된 대해불빛시장은 올해 2년 차 사업을 추진 중이며 공동브랜드 개발과 함께 ‘만발滿發 야시장’ 등 지역 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 밀착형 프로그램을 운영해 지역 고유의 특색을 살린 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

이와 함께 구룡포시장은 온라인 입점 확대와 물적·인적 인프라 구축, 홍보·마케팅 지원 등을 통해 유통환경 변화에 대응하는 디지털 전통시장 고도화 사업에 지난해 선정돼, 올해 2년 차 사업을 이어간다.

시는 이를 통해 ▲2017~2019년 효자시장 ▲2019~2020년, 2021~2022년 큰동해시장 ▲2023~2024년 구룡포시장 ▲2024~2025년 오천시장 ▲2025~2026년 대해불빛시장까지 10년 연속 문화관광형시장 육성사업을 추진하고 있다.

또한 ▲2023~2024년 죽도농산물시장·큰동해시장 ▲2025~2026년 구룡포시장을 대상으로 디지털전통시장 육성사업을 추진하며 지역 내 전통시장 경영 현대화를 위한 지원을 지속하고 있다.

김현숙 경제노동정책과장은 “문화관광형시장은 지역 특색을 살린 문화·관광 콘텐츠 개발 및 운영을 통해 고객 유입을 확대하고 지역 상권 활성화에 기여할 것”이라며 “디지털전통시장은 온라인 판매 체계 구축을 통해 전통시장의 판로 확대 및 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 말했다.

또 “앞으로도 전통시장별 특성과 여건에 맞는 맞춤형 지원 정책을 펼쳐 시민과 관광객이 찾는 활력 있는 전통시장을 만들어가겠다”고 덧붙였다.

