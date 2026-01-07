상주 공장서 지게차·화물차에 끼여 근로자 심정지

경북 상주의 한 공장에서 근로자가 차량 장비에 끼이는 사고가 발생했다.

사진=연합뉴스

7일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오후 2시44분쯤 상주시 함창읍의 한 공장에서 60대 근로자 A씨가 지게차와 화물차 사이에 끼여 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.

A씨는 화물차에서 물건을 내리던 중 사고를 당한 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

