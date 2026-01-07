“얼음 두께 확보 못 해”…안동암산얼음축제 전면 취소

영남권 최대 겨울 축제인 ‘2026 안동암산얼음축제’가 전면 취소됐다.

7일 안동시에 따르면 안동암산얼음축제는 17일부터 25일까지 9일간 열릴 예정이었다.

그러나 최근 이어진 포근한 날씨로 축제장 얼음두께가 충분히 확보되지 않자 안동시와 한국정신문화재단은 전날 암산얼음축제추진위원회를 열고 관광객 안전을 위해 축제 취소를 결정했다.

안동 암산얼음축제는 매년 약 30만명의 관광객이 찾는 영남지역 대표적인 겨울 축제이다. 암산유원지의 수려한 자연경관을 배경으로 어른에게는 향수를 떠올리게 하고, 아이에게는 즐거운 추억을 선사하며 지역 경제에 활력을 불어넣어 왔다.

시는 올해 기억의 종과 얼음우편함, 연날리기 체험, 이색썰매 경연대회 등 다양한 프로그램을 신설하며 이번 축제에 변화를 줄 예정이었다.

시 관계자는 “축제 개최를 위해 그간 열심히 준비한 만큼 아쉬움이 크지만 안전이 우선이기에 취소를 결정하게 됐다”며 “내년에 더 즐겁고 안전한 축제로 다시 찾겠다”고 말했다.

한편 암산유원지 내 민간사업자의 영업은 축제 취소와는 무관하게 운영한다.

