'정통 록발라드 계보' 이오욱, '싱어게인4' 우승

가수 이오욱이 JTBC '싱어게인-무명가수전' 시즌4에서 우승했다.

이오욱은 6일 방송된 '싱어게인4' 톱4 최종 파이널의 자유곡·신곡 대결에서 가수 신성우 '서시' 재해석으로 766점, 신곡 '더 웨이(The Way)' 가창으로 761점을 받아 총점 1527점을 기록하는 등 1위를 차지했다.

이날 1위는 '최종 파이널 자유곡·신곡 무대 심사위원 점수' 30%에 '1차, 최종 파이널 신곡 점수' 20%, '온라인 사전 투표 점수' 10% 그리고 가장 큰 비중을 차지한 실시간 문자 및 온라인 투표 점수 40%를 합산해 선정됐다. 이오욱의 최종 합산 점수는 3051.06점이었다.

'정통 록발라드의 계보를 이을 감성 보컬'이라는 평을 받는 이오욱은 "저는 도전한 것밖에 없다. 좋아하는 노래만 했는데 좋은 결과가 있다는 게 감사할 따름이다"라면서 "앞으로 지치지 않고 노래할 수 있게 열심히 하는 이오욱이 되도록 노력하겠다"라고 눈물 젖은 1위 소감을 밝혔다.

마지막까지 치열했던 접전 끝 단 41점 차이로 최종 2위는 도라도(3009.39점)에게 돌아갔다. 3위는 김재민(2402.14점), 4위는 슬로울리(1537.42점)였다.

이날 경연과 별개로 스페셜 무대가 눈길을 끌었다. 데뷔 40주년을 맞은 올해 은퇴를 선언한 가수 임재범이 신곡 '라이프 이즈 어 드라마' 첫 무대를 공개했다.

한편 이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리는 물론 서도, 규리까지 '싱어게인4' 톱6는 뮤직팜엔터테인먼트와 2년 간의 전속 매니지먼트 계약을 체결했다. 이들은 오는 2월 시작되는 전국투어 콘서트를 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다. 뮤직팜엔 김동률, 이적, 존박, 곽진언, 권순관 등이 속해 있다.

