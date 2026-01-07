“비싸도 해외여행 갈래”…설 연휴 한국인들 몰린다는 여행지, 어디?

설 연휴를 앞두고 여행 수요가 몰리는 가운데, 한국인 여행객의 일본 여행 수요가 지속되고 있다는 조사 결과가 나왔다.

인천국제공항 출국장에서 여행객들이 출국 수속을 밟고 있다. 뉴시스

7일 호텔스닷컴 예약 데이터에 따르면 도쿄·오사카·후쿠오카·삿포로는 여전히 한국인 여행객에게 가장 많이 검색된 일본 여행지로 집계됐다.

이와 함께 설 연휴 여행을 계획하는 수요가 늘면서 가고시마는 전년 대비 검색량이 160% 증가했고 고베 역시 95% 늘어 새로운 인기 여행지로 부상했다.

이같은 수요는 주요 일본 여행지의 숙박 요금에도 반영됐다. 도쿄와 오사카의 평균 일일 요금(ADR)은 각각 약 37만1000원과 26만7000원으로 집계됐다. 이는 호텔스닷컴이 지난해 공개한 호텔 가격 지수(Hotel Price Index) 평균인 25만5000원과 19만9000원 대비 비교적 높은 수준이다.

다만, 데이터에 따르면 일부 장거리 여행지는 설 연휴 기간에도 비교적 안정적인 숙박 요금을 유지하며 일정에 유연성이 있는 여행객에게는 대안적인 선택지가 될 수 있는 것으로 나타났다.

예를 들어 영국 런던의 설 연휴 기간 ADR은 약 34만4000원으로 연간 호텔 가격지수 평균인 37만원보다 낮았다. 이탈리아 로마는 약 34만원으로 연중 평균과 비슷한 수준을 유지했다.

계절이 반대인 지역으로 떠나는 ‘시즌 스위칭' 여행에 대한 관심도 두드러졌다. 멜버른(+60%), 시드니(+30%), 두바이(+85%)에 대한 검색량이 전년 대비 큰 폭으로 증가했고, 이는 설 연휴 기간 동안 나타난 한국인 여행객들의 다양한 여행 선호를 반영하고 있다는 게 회사 측 분석이다.

호텔스닷컴 관계자는 "이번 데이터는 설 연휴를 중심으로 한국인 여행객들의 여행 계획 및 예약 행태를 비롯해 성수기 기간 동안 나타나는 여행 수요와 가격 동향을 보여준다"고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지