野 “세 아들 증여세 의혹”… 이혜훈은 정책행보로 ‘정면돌파’

갑질·폭언 논란에 이어 임산부 구의원 괴롭힘·세 아들 증여세 의혹까지 더해지며 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 논란이 가라앉지 않고 있다. 이 후보자는 해명을 통해 정면 돌파 의지를 밝혔지만, 야당은 자진 사퇴를 촉구하며 연일 공세 수위를 높이고 있다.



국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 야당 간사인 박수영 의원은 6일 원내대책회의에서 “이 후보자는 이른바 ‘금수저 삼형제’ 증여세 의혹에 대해 해명해야 한다”며 사퇴를 촉구했다. 이 후보자의 세 아들이 보유한 31억원 상당의 KSM 비상장주식과 관련한 의혹이다. 이들은 2021년 5월 해당 주식을 조모로부터 증여받으면서 총 1억2900만원의 증여세를 납부했는데 이 증여세 납부 자금의 출처를 문제 삼은 것이다.

“청문회서 해명할 것” 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 6일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실에 출근하고 있다. 이 후보자는 최근 불거지고 있는 각종 의혹들에 “청문회에서 다 소상히 설명할 수 있는 사안”이라고 밝혔다. 뉴스1

박 의원은 “세 아들이 증여세를 납부했다고 밝힌 시점은 세 아들이 직장도 다니기 전”이라며 “증여세 낼 돈을 또 증여해준 것이냐”라고 꼬집었다. 이에 대해 이 후보자는 “내야 할 모든 세금을 완납했다”고 밝혔다.



이 후보자는 자신을 둘러싼 의혹에 대해 일일이 해명하고 있다. 전날 손주하 중구의원이 기자회견을 열고 임신 중 부당 징계를 받는 등 이 후보자로부터 불이익을 받았다고 주장한 데 대해, 이 후보 측은 “손 의원에 대한 당원권 정지 2개월 처분은 국민의힘 서울시당 윤리위원회와 중앙당 윤리위원회가 결정한 것”이라며 “이 후보는 윤리위원장이나 윤리위원이 아니었다”고 반박했다.



또 장남의 국회 인턴 특혜 의혹 관련해선 “장남의 인턴 경력이 입시에 활용된 적은 없다”고 일축했다. 이 후보자 명의의 세종 전세아파트를 장남이 사용하는 것이 편법 증여라는 지적에 대해서도 “후보자의 전셋집을 사용하는 대가로 아들이 매월 사용료를 지급하고 있다”고 설명했다.

박수영 의원을 비롯한 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들이 지난 5일 서울 여의도 국회 소통관에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회를 이틀 동안 진행할 것을 촉구하고 있다. 뉴스1

국민의힘은 이르면 19일 열리는 청문회를 이틀간 진행할 것이라며 강도 높은 검증을 예고했다. 더불어민주당은 이 후보자에 대해 ‘반성과 사과’를 거듭 주문했다. 정청래 대표는 유튜브 방송에서 이 후보자에 대해 “잘못된 부분에 대한 반성과 사과를 철저히 하고 낮은 자세로 임하고, 기획예산처 장관으로서의 비전, 이재명 대통령의 국정철학에 잘 맞추겠다는 부분을 어필하면 (인사청문회를) 넘지 않을까 생각한다”고 말했다.



이 후보자는 이날 재정운용 관련 학계·연구기관 전문가들과 간담회를 열고 대내외 여건이 “유례없이 엄중한 상황”이라며 “지금이야말로 재정이 적극적으로 마중물 역할을 해야 하는 시점”이라고 말했다. 이 후보자는 “꼭 필요한 부분에 스마트한 맞춤형 지원을 하는, ‘똑똑한 재정’을 하자는 것이 평생 지론”이라고 강조했다. 그간 재정 건전성을 강조해왔던 이 후보자가 ‘똑똑한 재정’을 내세우며 이재명정부의 정책 기조에 발을 맞추려는 모습을 보인 셈이다.

