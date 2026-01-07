쿠팡 과로사망 유족 “죽음의 진실 규명을”

쿠팡의 산업재해 은폐 의혹을 수사 중인 경찰이 6일 쿠팡 물류센터 노동자 고 장덕준(당시 27세)씨 모친을 참고인으로 불러 조사했다. 모친은 “더 이상 덕준이 죽음의 진실이 묻히지 않고 제대로 밝혀질 수 있게 도와달라”고 했다. 경찰 수사와 별도로 고용당국은 ‘쿠팡 노동·산업안전 TF’를 꾸리고 쿠팡을 둘러싼 노동·산업안전 관련 의혹에 대한 수사·감독에 착수했다.



서울경찰청 형사기동대는 이날 장씨 모친 박미숙씨를 마포구 성산동 사무실로 불러 조사했다. 김범석 쿠팡Inc 의장을 고발한 택배노조 관계자도 고발인 신분으로 함께 출석했다. 박씨는 취재진을 만나 “20대 성실한 한 청년을 왜 그렇게까지 억울한 죽음으로 내몰았는지 저희 가족은 울분이 가라앉지 않는다”며 진실 규명을 호소했다.

서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 뉴시스

장씨는 2020년 10월 경북 칠곡군 쿠팡물류센터에서 심야 근무를 마치고 귀가한 뒤 자택에서 급성심근경색으로 숨졌다. 당시 쿠팡 대표였던 김 의장은 당시 쿠팡 고위 관계자와의 메신저 대화에서 “그(장씨)가 열심히 일한 식의 메모를 절대 남기지 말라”고 지시한 게 최근 드러나 공분을 산 바 있다.



고용노동부는 5일 차관을 단장으로 하는 쿠팡 노동·산업안전 TF를 구성해 운영에 들어갔다고 이날 밝혔다. 지방청에도 합동 TF를 따로 구성해 관련 수사·감독에 착수했다.



TF는 쿠팡CLS의 쿠팡 본사 직원에 대한 업무지시 등 불법파견 의혹, 퇴직금 지급 시 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 강요 등 최근 국회 청문회에서 제기된 문제에 대해 고강도 조사를 벌일 예정이다. 장씨 관련 산재 은폐 여부에 더해 산업안전보건법 전반에 대한 감독도 추진한단 방침이다.

