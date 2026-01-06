리창 만난 李대통령 “한·중 관계 발전 큰 역할 기대”

중국을 국빈 방문 중인 이재명(얼굴) 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 이튿날인 6일 중국의 ‘2인자’인 리창 국무원 총리, 국회의장 격인 자오러지 중국 전국인민대표회의 상무위원장과 잇따라 회동했다.

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 조어대에서 진행된 리창 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 베이징 조어대에서 리 총리와 만나 “시 주석님과 두 차례 회담을 통해 민생과 평화에 기여할 수 있는 방향으로 한·중 간에 전략적 협력 동반자 관계를 더 성숙하게 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다”며 “올해를 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한·중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다”고 말했다.

리 총리는 “시 주석과 이 대통령이 회담을 진행해 중·한 전략적 협력 동반자 관계를 심화·발전시키는 구체적 계획을 지도했다”고 평가했다. 이 대통령은 리 총리 접견에 앞서 베이징 인민대회당에서 자오 위원장과 만났다.

리창 중국 국무원 총리가 6일 베이징 조어대에서 진행된 이재명 대통령과의 면담에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 자오 위원장에게 한·중 문화 교류 필요성을 강조하고 판다 한 쌍을 추가 대여해달라고 당부했다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일(현지 시간) 베이징 인민대회당에서 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 베이징 일정을 마치고 상하이로 이동, 차기 국가주석 후보로 거론되는 천지닝 상하이 당서기와 만찬을 했다. 이 대통령은 환담에서 천 서기에게 혐한·혐중 정서에 대처하기 위한 공동 노력을 요청했다.

