리창 만난 李대통령 “한·중 관계 발전 큰 역할 기대”

리 총리 “정상 간 전략적 지도 새 기틀”
중국을 국빈 방문 중인 이재명(얼굴) 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 이튿날인 6일 중국의 ‘2인자’인 리창 국무원 총리, 국회의장 격인 자오러지 중국 전국인민대표회의 상무위원장과 잇따라 회동했다.
이 대통령은 베이징 조어대에서 리 총리와 만나 “시 주석님과 두 차례 회담을 통해 민생과 평화에 기여할 수 있는 방향으로 한·중 간에 전략적 협력 동반자 관계를 더 성숙하게 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다”며 “올해를 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한·중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다”고 말했다.
리 총리는 “시 주석과 이 대통령이 회담을 진행해 중·한 전략적 협력 동반자 관계를 심화·발전시키는 구체적 계획을 지도했다”고 평가했다. 이 대통령은 리 총리 접견에 앞서 베이징 인민대회당에서 자오 위원장과 만났다.
이 대통령은 자오 위원장에게 한·중 문화 교류 필요성을 강조하고 판다 한 쌍을 추가 대여해달라고 당부했다.
이 대통령은 이날 베이징 일정을 마치고 상하이로 이동, 차기 국가주석 후보로 거론되는 천지닝 상하이 당서기와 만찬을 했다. 이 대통령은 환담에서 천 서기에게 혐한·혐중 정서에 대처하기 위한 공동 노력을 요청했다.
