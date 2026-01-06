전북 서남권 해상풍력 본격화… 고창 해역 사업 시행자 선정

전북도가 추진하는 대규모 서남권 해상풍력 발전단지 조성 사업이 본격적인 궤도에 올랐다. 친환경 에너지 전환의 핵심 축으로 꼽히는 해상풍력 산업에서 전북이 선도적 역할을 맡게 될 전망이다.

전북도는 서남권 해상풍력 발전단지 2.4GW 조성 계획의 첫 단계인 ‘확산단지1 고창 0.2GW’ 해역의 사업 시행자로 서남권윈드파워㈜ 컨소시엄을 최종 선정하고 실시협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

서남권 해상풍력 발전단지 2.4GW 조성 계획의 첫 단계인 ‘확산단지1 고창 0.2GW’ 해역 풍력발전단지 조감도. 전북도 제공

해당 해역은 지난해 2월 기후에너지환경부로부터 ‘신·재생에너지 집적화 단지’로 지정된 곳으로, 풍력발전에 적합한 입지 조건을 갖춘 지역으로 평가받아 왔다.

이번에 선정된 서남권윈드파워㈜는 템플턴하나자산운용㈜을 대표사로 한 특수목적법인(SPC)으로, 전북개발공사를 비롯해 ㈜디엔아이코퍼레이션, 그린종합건설㈜, ㈜부강건설, ㈜세광종합기술단, 코리아에셋투자증권㈜ 등 공공·민간 기업이 참여했다. 한전KDN과 중앙해양중공업㈜도 향후 사업 단계에 맞춰 참여를 검토 중이다.

총사업비는 1조3000억원 규모로, 사업 시행자에게는 향후 25년간 발전소를 건설·운영할 수 있는 권한이 부여된다. 인허가와 건설 기간은 2030년 12월까지 5년이며, 이후 2050년 말까지 20년간 상업 운전이 이뤄질 예정이다.

서남권 해상풍력 발전단지 위치도. 전북도 제공

서남권윈드파워㈜는 올해부터 발전사업 허가를 비롯한 각종 인허가 절차와 단지 배치 설계, 주민 보상 협의 등을 잇달아 추진한다. 특히 주민 참여 비율을 최대한 확보해 발전 수익이 지역 주민에게 환원되도록 하고, 항만 기반 조성과 유지보수항 개발, 유지관리(O&M) 장비와 센터 구축 등을 통해 해상풍력 관련 산업 생태계도 함께 육성할 계획이다.

전북도는 이번 고창 해역 사업을 시작으로 부안 해역 등 추가 해상풍력 사업 시행자 공모를 차례로 진행해 서남권 해상풍력 2.4GW 조성 목표를 차질 없이 달성할 방침이다. 기존 사업자인 한국해상풍력과의 협업을 강화하고, 향후 선정될 부안 해역 사업자와도 유기적으로 협력해 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

전북도 관계자는 “서남권 해상풍력 발전단지 조성은 전북의 청정에너지 산업 미래를 이끌 핵심 사업”이라며 “사업 시행자와 긴밀히 협력해 발전단지를 적기에 완공하고 인접 부안 해역까지 전북 전반의 해상풍력 개발을 선도할 수 있도록 적극 뒷받침할 것”이라고 말했다.

