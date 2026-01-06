베네수 임시 정부 출범… 강경파 내무·국방장관 변수 [트럼프, 마두로 축출]

델시 로드리게스 베네수엘라 부통령이 니콜라스 마두로 대통령을 대신해 5일(현지시간) 임시 대통령으로 취임했다. 강경파 실세들의 행보가 향후 베네수엘라 임시 정부 운영을 좌우할 가능성이 제기되는 가운데, 이날도 대통령궁 인근에서 총성이 울리는 등 내부 혼란은 계속되고 있다.

로드리게스 임시 대통령은 이날 국회에서 열린 취임식에서 “저는 불법적 군사 침략으로 인해 베네수엘라 국민이 겪은 고통에 대한 슬픔을 안고 이 자리에 왔다”며 “두 영웅(마두로 부부)의 피랍에 깊은 고통을 느낀다”고 밝혔다. 그러면서 “국가의 평화, 국민의 정신적 안녕과 경제적 사회적 안녕을 보장하겠다”고 선서했다.

취임 선서 델시 로드리게스 부통령(왼쪽)이 5일(현지시간) 베네수엘라 카라카스 국회에서 임시 대통령 취임 선서를 하고 있다. 앞에 선 호르헤 로드리게스 국회의장은 그의 친오빠다. 베네수엘라 대통령궁 제공, AFP연합뉴스

로드리게스 임시 대통령은 베네수엘라 좌익 게릴라 운동 지도자였던 호르헤 안토니오 로드리게스의 딸로, 우고 차베스(1954∼2013) 전 대통령 시절 정계에 발을 들였다. 2018년 마두로 정권의 부통령이 된 뒤에는 핵심 부처인 석유장관을 겸임하며 국가 경제 운영의 핵심 역할을 수행해 왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 야권 인사가 아닌 로드리게스가 임시 대통령으로 취임한 것을 두고 “마두로 측근 인사들로 과도 정부를 구성해야 혼란을 막을 수 있다는 계산에 따라 미국이 용인한 결과”라고 보도했다.

다만 상황이 미국 의도대로 흘러갈지는 불투명하다. 마두로 충성파인 디오스다도 카베요 내무장관과 블라디미르 파드리노 로페스 국방장관이 변수가 될 수 있다는 분석이 나오고 있기 때문이다. 전직 미국 선임 외교관 브라이언 나랑호는 “카베요·파드리노 장관은 무력을 통해 베네수엘라를 실질적으로 지배하고 있다”며 “이들은 마음만 먹으면 로드리게스 부통령을 즉각 실각시키고 밀어낼 수 있다”고 WSJ에 말했다.

지난 4일(현지시간) 베네수엘라 카티아 라 마르에서 주민들이 니콜라스 마두로 대통령을 체포하기 위한 미국의 공습으로 파손된 아파트 건물을 살펴보고 있다. AP연합뉴스

여기에 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 폭스뉴스와 인터뷰에서 로드리게스 임시 대통령을 비난하면서 “가능한 한 빨리 귀국하겠다”고 밝혀 또 하나의 변수가 될 전망이다.

로드리게스 임시 정부는 내부 단속을 강화하고 나섰다. 이날 미군 공격을 지지하는 이들을 즉각 수색하고 체포하겠다는 내용을 담은 ‘비상선언문’을 발표했다. 마두로 대통령의 서명이 들어간 이 문서에는 정부군과 민병대 총동원령, 공공 서비스 인프라 및 석유산업 군사화, 국경 지대 병력 증강 및 순찰 강화 등 내용도 포함됐다.

비상사태가 선포된 카라카스에는 총을 든 친마두로 민병대 콜렉티보가 거리에 깔리는 등 긴장된 분위기라고 파이낸셜타임스(FT)가 전했다. 내외신 기자 10여명이 수시간 구금됐다 풀려나는 등 언론 통제도 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

이날 카라카스 대통령궁 인근에서는 굉음이 들리는 등 어수선한 분위기도 이어졌다. AFP통신은 미확인 드론이 대통령궁 상공을 비행해 경호인력이 대응 사격에 나선 것으로 보인다고 전했다.

