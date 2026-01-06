“합법적인 체포” “무력 침략 규탄”… 美·英·佛 vs 中·러 안보리서 대치 [트럼프, 마두로 축출]

미국이 베네수엘라를 상대로 벌인 군사작전과 관련한 유엔 안전보장이사회(안보리) 긴급회의에서 상임이사국인 미국·영국·프랑스와 중국·러시아는 상반된 입장을 보이며 첨예하게 대치했다.



5일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 안보리 회의에서 마이크 왈츠 주유엔 미국대사는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 ‘마약 테러리즘’ 혐의로 미 법원에 기소됐다는 점을 강조하면서, 그의 체포·구금이 “잔혹한 외국 테러조직 ‘태양의 카르텔’의 수장”에 대한 “합법적인 기소를 집행하기 위한 작전”이라고 강조했다. 왈츠 대사는 또한 2024년 베네수엘라 대선 개표 부정 논란을 거론하며 마두로가 정상적인 주권국 국가수반이 아니라는 주장도 펼쳤다. 마두로 대통령을 체포한 군사작전에 대한 국제법 위반 논란을 희석하려는 취지로 풀이된다.

베네수엘라 문제 논의 위한 유엔 안보리 긴급회의. 로이터연합

영국과 프랑스도 미국의 주장에 동조했다. 제임스 카리우키 주유엔 영국 차석대사는 “마두로의 집권은 사기였다”며 “영국은 베네수엘라 국민의 의지가 반영된 합법적인 정부로 안전하고 평화적으로 이양되기를 바란다”고 말했다. 제롬 보나퐁 주유엔 프랑스 대사도 2024년 베네수엘라 대선이 “수많은 부정행위로 훼손됐다”고 밝혔다. 보나퐁 대사는 다만 미국의 군사작전이 “분쟁의 평화적 해결 원칙에 반한다”고 지적했다.



반면 푸충 주유엔 중국 대사는 미국이 “베네수엘라의 주권, 안보, 그리고 합법적 권리와 이익을 짓밟았다. 이를 강력히 규탄한다”고 목소리를 높였다.



바실리 네벤자 주유엔 러시아 대사는 “모든 국제법적 규범을 위반한 미국의 베네수엘라에 대한 무력 침략 행위를 단호히 규탄한다”며 마두로 부부의 즉각적인 석방을 촉구했다.



당사국인 베네수엘라의 사무엘 몬카다 주유엔 대사는 이번 사건을 “미국 정부에 의한 공화국 대통령 납치”이자 “주권국에 대한 폭격”으로 규정하면서, 국제사회가 이를 용인할 경우 “법은 선택이고, 무력이 국제관계의 진정한 중재자라는 참담한 메시지가 전달되는 것”이라고 호소했다. 베네수엘라를 둘러싼 중남미 국가들은 미국 및 베네수엘라와의 친소에 따라 엇갈렸다. 아르헨티나·칠레·파라과이·트리니다드토바고는 대체로 미국 편에, 브라질·콜롬비아·멕시코·쿠바는 반대편에 섰다.

