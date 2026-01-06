[인사] 한국환경공단 외

한국환경공단 △강원환경본부장 고태기 △전북환경본부장 유재형 △경영지원처장 김유래 △인재경영처장 장인환 △글로벌협력처장 송인범 △하수도처장 권기원 △토양지하수처장 이동범 △물환경관리처장 장현욱 △환경성보장처장 이남호 △화학물질관리처장 박삼배 △화학물질시험처장 최봉인 △생활환경안전처장 하정원 △사업장대기처장 한정대 △환경전문심사원장 박재성 △홍보실장 김순옥 △안전경영실장 임남구 △AX혁신추진실장 서정찬 △K-eco연구원장 이승주 △국가물산업클러스터사업단 물산업진흥처장 이민선 △〃 물산업실증처장 윤만권 △수도권동부환경본부 환경서비스처장 김태영 △〃 환경시설관리처장 김현국 △〃 유역하수도지원센터장 정회신 △수도권서부환경본부 환경안전진단처장 성기욱 △부산울산경남환경본부 유역하수도지원센터장 정진우 △대구경북환경본부 환경서비스처장 오제범 △충청권환경본부 환경서비스처장 심이섭△〃 충북지사장 문수중 △광주전남제주환경본부 환경서비스처장 한행석 △〃 자원순환관리처장 선종수 △〃 환경시설관리처장 주상준 △강원환경본부 환경서비스처장 고인표 △〃 수도통합운영센터장 이근영 △전북환경본부 환경안전진단처장 김기홍
트러스톤자산운용 ◆전무 승진 △주식운용부문 CIO 정무일 △〃 부CIO 홍순모 △리테일마케팅본부 이규호 ◆상무 승진 △기관마케팅팀 윤병선 ◆이사 승진 △경영지원팀 정민섭 △리스크팀 김민호 △실물투자1팀 정한울
신성통상 ◆부사장 승진 △김지희
더피알 △디지털미디어국장 윤호전
