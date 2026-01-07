SSG 닷컴, 7% 적립 ‘쓱세븐클럽’ 출시

SSG닷컴은 월 구독료 2900원에 장보기 결제 금액의 7%를 고정 적립해 주는 쓱세븐클럽을 출시한다고 6일 밝혔다. 대규모 개인정보 유출 사태로 쿠팡이 주춤한 틈을 타 공격적 마케팅으로 이커머스 주도권을 선점하겠다는 전략으로 풀이된다. ‘심플하게 돈 버는 장보기 멤버십’ 개념으로 설계된 쓱세븐클럽 가입은 7일부터 가능하다. 멤버십 회원은 원하는 일시에 배송되는 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 때 결제액의 7%를 장 볼 때마다 SSG머니로 적립받을 수 있다.



쓱배송은 이마트 점포에서 상품을 검수·출고하는 구조로, 대형마트 품질과 전국 당일 배송을 동시에 구현했다. 강원도부터 제주도까지 전국 100여개 점포 등을 물류 거점으로 활용해 전국 대부분 지역에서 이용 가능하다.



월 적립 한도는 5만원으로, 적립된 SSG머니는 쓱닷컴을 비롯해 이마트·스타벅스 등 신세계그룹 쇼핑처에서 간편결제 서비스 SSG페이로 현금처럼 사용할 수 있다. 쓱세븐클럽 회원은 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용 가능한 7% 쿠폰 2장, 5% 쿠폰 2장을 매달 받게 된다. 신세계백화점몰 상품은 무료 반품 혜택도 제공받을 수 있다. 3월부터는 국내 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 티빙 옵션형 모델이 도입돼 기본형과 옵션형 중 선택하면 된다.



SSG닷컴은 이달 말까지 쓱세븐클럽 출시 기념 판촉 행사를 진행한다. 신규 가입 고객에게 최대 2개월 무료체험 혜택을 제공하고, 종료 뒤에는 3개월 동안 3000원을 캐시백 해준다. 티빙 광고형 스탠다드 1개월 이용권과 장보기 지원금 5000원도 지급한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지