김관영 전북도지사 “피지컬 AI·올림픽 ‘투 트랙’으로 도약” [광역단체장에게 듣는다]

“피지컬 인공지능(AI)을 축으로 한 산업구조 재편과 전주 하계올림픽을 통한 공간·국가 전략의 재구성에 박차를 가할 것입니다.”



김관영 전북도지사는 2026년 역점사업을 이같이 꼽고 “산업 지형을 바꾸는 전환기가 될 것”이라고 강조했다. 김 지사는 “AI를 소프트웨어에 머무르게 하지 않고, 제조·로봇·모빌리티로 확장하는 ‘피지컬 AI’가 전북 제조업의 미래 경쟁력을 가를 분수령이 될 것”이라고 강조했다.

김관영 전북도지사는 용인 반도체산단의 새만금 이전 주장에 대해 “에너지가 생산되는 곳에 대규모 공장이 들어서야 한다는 게 원칙”이라는 원론적 입장을 발혔다. 전북도 제공

그는 “올림픽은 일회성 이벤트가 아니라 전북의 브랜드·교통·산업·문화 구조를 세계 기준으로 재편하는 국가 프로젝트”라며 올림픽 유치 의지를 다졌다. 김 지사는 ‘도민의 체감’을 강조하며 올해 도정 키워드로 ‘여민유지(도민과 함께 한다·與民由之)’를 꺼내 들었다.



다음은 6일 전북도청 집무실에서 진행된 김 지사와 일문일답.



―전북특별자치도 출범 이후 가장 체감되는 변화는.



“‘전북특별법’을 근거로 131개 조항 333개 특례를 확보했고, 이를 토대로 75건의 구체적인 사업을 준비해 왔다. 특히 농생명산업지구와 산악관광지구 등 14개 지구에 대한 인허가와 개발 권한 위임으로 행정 속도가 매우 빨라져 지역 강점을 살린 산업단지 조성이 가시화되고 있다. 최근에는 환경부 권한을 이양받아 10년 만에 도립공원 일부 지역 규제를 합리적으로 조정하는 성과도 냈다.”



―피지컬 AI를 전북 미래 전략의 핵심으로 강조하는데, 이유는.



“로봇, 모빌리티, 제조 공정, 물류 시스템에 AI가 결합돼 현실 세계를 바꾸는 것이다. 이미 자동차산업 기반과 새만금 산업용지, 재생에너지 100% 사용(RE100) 기반을 갖춘 전북이야말로 피지컬 AI가 가장 빠르게 적용되고 성과를 낼 수 있는 지역이다. 현대자동차의 피지컬 AI 전진 기지가 전북에 자리하면 향후 10년, 길게는 20년 동안 전북 제조업의 경쟁력을 좌우하는 변곡점이 될 것이다.”



―하계올림픽 국내 후보 도시로 선정됐는데, 향후 계획은.



“전북의 모델은 경제·그린·문화 올림픽 및 기존 도시와 지역이 함께 성장하는 연대 도시형 올림픽이라서 국제올림픽위원회(IOC)가 추구하는 지속 가능성에 부합한다. 또 첨단기술인 AI 및 피지컬 AI, 도심항공교통(UAM), 스마트 교통체계 등을 대회 운영에 접목해 ‘미래형 올림픽’의 표준을 제시할 수 있는 게 강점이다. 전주 올림픽은 지방소멸에 대응하는 국가 전략이 될 수 있다. 정부·대한체육회와 원팀으로 국제 유치전에 박차를 가할 것이다.”

―새만금 RE100 산단은 잘 추진되고 있나?



“새만금은 현 정부 임기 내에 ‘RE100 산단 선도모델’을 잘 실현할 수 있는 유일한 지역으로서 이제 구체적인 실행력을 갖췄다. 2028년 초까지 3개의 변전소를 완공해 1.5GW 규모의 안정적인 전력 공급이 가능하다. 아울러 올해 국가예산에 새만금 국제공항 사업비로 1200억원이 반영된 것은 정부와 전북도의 의지를 엿보게 한다. 다만 현재 관련 소송이 진행 중이어서 집행정지 신청이 기각되고 항소심에서 정부가 승소해야 실제 착공이 가능한 상황이다.”



―최근 경기 용인시 반도체산단의 새만금 이전 문제가 정치권에서 뜨거운데.



“에너지가 생산되는 곳에 대규모 공장이 들어서야 한다는 지산지소(地産地消)의 원칙이 이번 기회에 전 국민적인 관심을 갖게 되는 큰 계기가 됐다고 생각한다. 용인에 있는 반도체 공장을 전북으로 이전한다면 더 이상 바랄 것이 없겠다. 설사 불가능하더라도 이미 확정된 것 이외에 앞으로 계획되는 모든 추가적인 대규모 시설들은 반드시 수도권이 아닌 지방으로 이전될 수 있도록 다각적으로 대응해 나갈 것이다.”



―완주·전주 통합은 사실상 물건너 간 게 아닌가.



“불씨는 아직 꺼지지 않았다. 대전과 충남 통합처럼 속도감 있게 갈 수 있다. 대통령께서 대전·충남 통합을 국가적 역사 과제로 규정하고 2월까지 법 개정을 완료해 통합단체장을 선출하겠다는 가이드라인을 제시했다. 완주·전주 통합 역시 이 거대한 흐름과 함께하면서 골든타임을 최대한 활용해야 한다.”

