[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 7일 (수요일) 기다리던 이성의 연락이 옵니다

96년생 실물수나 도적을 조심해라. 84년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 72년생 즉흥적인 행동과 객기를 삼가라. 60년생 경솔한 행동은 주변사람들을 황당하게 만든다. 48년생 응어리를 내뱉고 홀가분한 마음을 가져라. 36년생 변덕스러운 사람은 멀리하는 것이 이롭다.

97년생 어떤 일에도 쉽게 동요 마라. 85년생 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 73년생 없다고 발뺌하면 빨리 정리해라. 61년생 변화와 변경이 잦으면 신뢰를 잃기 쉽다. 49년생 사사로운 정에 집착하면 곤란한다. 37년생 세상에서 가장 외로운 사람인 것 같다.

98년생 개성과 능력을 고려한 뒤 직업을 택하라. 86년생 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다. 74년생 일장일단이 있으니 장점부터 살펴라. 62년생 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법. 50년생 밑천없이 시작한 일은 벽에 부딪힌다. 38년생 독선과 아집 때문에 빚어진 문제다.

99년생 남다른 전문지식은 오랜 시일이 걸린다. 87년생 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다. 75년생 낮은 곳으로 임하는 것이 바람직하다. 63년생 장래의 더 큰 이익을 위해 저축해야 한다. 51년생 누가 진솔한 사람인지를 잘 구별해야 한다. 39년생 애매한 사안에는 뒤에서 바라보아라.

00년렸던 이성의 소식이 온다. 88년생 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 76년생 부단한 노력만이 인정받는 유일한 길이다. 64년생 두 가지 문제를 한꺼번에 처리하지 마라. 52년생 협력을 위해 예의를 표하는 자세를 취하라. 40년생 건강에 이상이 올 수 있으니 검진 받아라. 28년생 재물에 대한 애착이 지나치면 손해다.

01년생 서류을 한번 더 확인하라. 89년생 일이 맞는 인재가 부족하니 괴롭다. 77년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 65년생 전문직 종사자는 능력을 펼칠 수 있다. 53년생 욕구를 자제하고 형편에 맞게 생활하라. 41년생 돌고 도는 것이 세상의 이치이다. 29년생 음양의 이치를 적용하면 훤히 다보인다.

02년생 공짜는없다는 사실을 잊지 마라. 90년생 기다리지 말고 적극적으로 상대방을 끌어당겨라. 78년생 변화에 역행하지 않고 순리를 따르도록 해라. 66년생 송사에 연루되면 매우 불리하니 타협하라. 54년생 경제적으로 안정되면 앞을 가로막지 않는다다. 42년생 손에서 모두 놓아 버리면 새털처럼 가볍다. 30년생 생각보다 부대비용이 많이 든다.

03년생 넓고 거시적으로 바라보자. 91년생 하는 일이 맞지않아 옮기거나 변화를 도모한다79년생 내가 취하지 않으면 남이 취한다. 67년생 하는 일을 꼼꼼하게 처리하고 움직여라. 55년생 바람직하지 못한 부분은 멀리하라. 43년생 누구를 할 것인지를 결정하는 일은 복잡하다. 31년생 겉으로는 당당하지만 마음 속에는 두렵다.

04년생 결단을 내리기 전까지 확인하고 점검하라. 92년생 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라. 80년생 누구나 힘들고 외롭고 슬플 때가 있다. 68년생 목표를 정하고 협력자를 구하라. 56년생 늦다고 생각할 때가 이르다는 말이 있다. 44년생 굴러가는 공을 잡으려하다가는 놓치기 쉽다. 32년생 협력자가 없으면 빛을 발할 수 없다

05년생 현재는 동료를 멀리하자 손재가온다. 93년생 일에 시달리기 쉬우니 정신건강에 힘쓰라. 81년생 노력한 것 이상의 성과를 거둘 수 있다. 69년생 부산하게 움직이지만 기대에 미흡하다. 57년생 논쟁에 휘말리면 피곤해지니 끝내라. 45년생 청탁은 거절하는 것이 여러모로 유익하다. 33년생 자녀문제로 근심도 많지만 무난한 운세.

06년생 물품구입에 싼것이 비지떡이다. 94년생 힘든 일이라도 인내하고 불평 않는 것이 좋다. 82년생 때와 장소에 따라 소비한다면 인기를 받는다. 70년생 내면향상을 위해 노력이 필요하다. 58년생 의외의 장소에서 귀인을 만날 수 있다. 46년생 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다. 34년생 끝나지 않은 일이 있다면 마무리하라.

95년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 83년생 보고 듣기 위해 계획을 잘 세우라. 71년생 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다. 59년생 거처를 옮기기에 좋으나 동방은 삼가라. 47년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다. 35년생 무엇을 하는지 심신이 바쁜 날.

백운철학원

