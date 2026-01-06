목포시, 의료폐기물 소각장 ‘4번째’ 부적정 회신… “시민 건강권이 최우선”

전남 목포시가 도심 인근 의료폐기물 소각시설 설치 추진과 관련해 사업자의 네번째 사업계획서에 대해서도 ‘부적정’ 의견을 공식 회신하며 강력한 반대 의사를 재천명했다.

5일 목포시에 따르면 시는 최근 허가 관청인 영산강유역환경청으로부터 접수된 의료폐기물 소각시설 사업계획서에 대한 타법 저촉 여부 조회 요청에 대해 지난 2일 ‘부적정’ 의견을 전달했다. 이는 해당 사업자가 지난해 11월 24일 네 번째로 사업계획서를 제출함에 따른 후속 조치다.

목포시청 전경. 목포시 제공

목포시는 관련 부서 간 협의와 주민 의견 수렴 결과를 종합적으로 검토한 결과, 기존의 반대 방침을 유지하기로 했다. 이번 부적정 회신은 단순한 법리 검토를 넘어 대기오염물질과 악취 발생 등 시설이 시민 건강과 생활환경에 미칠 악영향을 우려하는 지역사회의 목소리를 전폭 반영한 결과다.

특히 시는 소각시설 예정지가 도심과 인접해 있어 시민 수용성이 전혀 확보되지 않았다는 점을 분명히 했다. 그동안 목포시의회와 지역 시민사회단체 역시 해당 시설 건립이 시민 안전을 위협한다며 지속적으로 반대 입장을 표명해 왔다.

목포시는 향후 영산강유역환경청이 관련 절차를 진행할 때 지역의 강한 반대 여론과 환경적 영향을 종합적으로 고려해 신중하고 책임 있는 판단을 내려줄 것을 정식 요청할 계획이다.

만약 영산강유역환경청에서 사업계획에 대해 ‘적정’ 결정을 내리더라도, 시는 건축 허가나 개발행위 인허가 등 지자체 권한 단계에서 관련 부서와 긴밀히 협의하며 적극적인 대응 체계를 가동할 방침이다.

목포시 관계자는 “의료폐기물 소각시설은 시민의 건강권 및 지역의 지속 가능한 환경과 직결된 사안”이라며 “앞으로도 시민 의견을 최우선으로 반영해 일관된 반대 입장으로 대응해 나가겠다”고 강조했다.

