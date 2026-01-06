이혜훈 "적극재정, 공직 마지막 소명"…각종 의혹 정면 돌파

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 6일 재정운용 관련 학계·연구기관 전문가들을 만나 향후 정책방향을 논의했다고 기획처가 밝혔다.



후보자 자격으로 별도 일정을 소화하는 게 전례가 없지 않지만, 보좌관 갑질 논란에 부동산 투기 의혹까지 불거진 상황에서 정면돌파 의지를 드러낸 행보로 해석된다.

이혜훈 기획예산처 초대 장관 후보자가 6일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질의를 듣고 있다.

국민의힘이 연일 의혹을 제기하며 파상 공세를 펴고 있지만 '인사청문회에서 소명하겠다'는 기존 입장을 고수하면서 사퇴 요구를 일축한 것으로도 읽힌다.



이 후보자는 이날 출근길에도 각종 의혹들에 "청문회에서 다 소상히 설명할 수 있는 사안"이라고 답했다.



간담회 일정은 전날 추가됐다.



간담회에는 강병구 인하대 교수, 우석진 명지대 교수, 윤동열 건국대 교수, 김정훈 재정정책연구원장, 김현아 조세재정연구원 선임연구위원, 이태석 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원이 참석했다.



전문가들은 민생 어려움을 줄이고 구조적 전환기에 대응하기 위해 보다 능동적인 재정 역할에 공감대를 형성했다고 기획처는 전했다.



이 후보자는 "대내외 여건이 유례 없이 엄중한 상황"이라며 "재정이 적극적으로 마중물 역할을 해야 하는 시점"이라고 언급했다.



이 후보자는 "재정이 필요한 시점에 제 역할을 충실히 해야 한다는 것이 일관된 소신"이라며 필요한 부분에 스마트한 맞춤형 지원을 하는 '똑똑한 재정'을 하자는 것이 평생 지론이라고 설명했다.



그러면서 중복을 걷어내고 누수를 막아 재정여력을 최대한 확보하는 강력한 지출효율화가 전제돼야 한다면서 "유사·중복 사업을 정비하고, 의무·경직성 지출을 재구조화하는 재정혁신 난제들을 책임지고 해결하는 것이 기획예산처의 존재 이유"라고도 말했다.



이 후보자는 '책임 있는 적극재정 구현'을 공직자로서 마지막 소명으로 삼겠다고도 밝혔다고 기획처는 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지