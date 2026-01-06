서정희 딸 서동주 "암 가족력 걱정"…NK세포 검사 결과 '깜짝'

방송인 서동주가 암 가족력을 언급하며 면역 관련 검사를 받은 근황을 전했다.

서동주는 최근 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에 영상을 올리고 남편과 함께 병원을 찾아 NK세포(자연살해세포) 검사 결과를 확인하는 과정을 공개했다.

영상에서 서동주는 "어머니(서정희)가 암을 겪은 적이 있다"며 "가족력이 있는 만큼 걱정이 된다"고 했다.

병원 측은 가족력이 있는 경우 NK세포 검사를 고려해볼 수 있다는 취지로 안내했다.

진료 과정에서 의료진은 서동주의 혈액검사 결과가 전반적으로 괜찮은 편이라고 설명했다. 남편은 콜레스테롤 수치가 다소 높다는 소견을 받았다.

이후 공개된 NK세포 검사에서 남편은 측정 가능한 최고 수치가 나왔다.

서동주는 "어쩐지 코로나도 안 걸렸다"며 놀라워했고, 본인 역시 높은 수치가 확인돼 안도하는 모습을 보였다.

서동주는 "가족력 때문에 평소 식습관을 조심하고 있다"며 "생선·해산물과 채소 위주로 먹고, 육류와 유제품 섭취를 줄이려고 한다"고 밝혔다.

