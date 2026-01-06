[포토] '황신혜의 같이 삽시다' 화이팅!

방송인 장윤정, 배우 황신혜, 방송인 정가은(사진 왼쪽부터)이 6일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 열린 KBS1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘황신혜의 같이 삽시다’는 이혼 후 홀로 아이를 키우는 싱글맘들의 '같이 살이'를 통해 엄마이자 여자 연예인으로서의 실질적인 고민과 애환을 나누는 리얼리티 동거 관찰 예능이다.

