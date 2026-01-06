‘서울시장 출마’ 與 김영배 “전장연과 지하철 출근길 시위 잠정중단 합의”

올해 6월 서울시장 선거 출마를 선언한 더불어민주당 김영배 의원은 6일 “전장연과 지하철 출근길 시위 잠정중단을 합의했다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “오늘 아침 혜화역 전장연 시위 현장에 다녀왔다”며 “전장연과 앞으로 지방선거 끝나는 6월초까지 지하철 출근길 시위를 중단하고 논의테이블을 만들기로 합의했다”고 했다.

김영배(오른쪽) 더불어민주당 의원이 6일 오전 혜화역에서 지하철 시위 중인 전국장애인차별철폐연대(전장연) 관계자들을 만나 대화하고 있다. 김 의원 페이스북 캡처

김 의원은 “오전 9시에 지하철을 이용하는 서울 시민들은 사회적 강자가 아니다”라며 “제 때 병원을 찾아야 하는 적잖은 환자들 역시 4호선을 이용한다”고 말했다. 이어 “전장연은 지하철역에서 오세훈 서울시장을 규탄하고 있지만, 거기에 오세훈 시장은 없다”며 “장애인 권리 예산 관련 대화를 할 수 있는 논의 테이블도 없다”고 밝혔다.

그는 “아무 힘도 없고, 책임도 없고, 잘못도 없는 우리의 이웃들이 시말서를 쓰고 징계를 당하고 불이익을 받을수도 있는 상황에서도 정작 장애인 당사자들의 목소리를 들어야 할 서울시장은 관용차 뒷좌석에 앉아 편안히 청사로 향하고 있을 것”이라고 썼다.

김 의원은 “서울시장이 되겠다고 나선 정치인으로서 그리고 여당의 국회의원으로서 제가 한 번 노력해보려 한다”며 “서울시민들의 겪는 불편도 해결하고, 장애인들의 목소리도 제대로 정치권에서 논의되도록 하겠다”고 말했다.

