정청래 “2차 종합특검 미진하면 총정리특검 필요”

더불어민주당 정청래 대표는 6일 3대(내란·김건희·채해병) 특검 수사를 보완하기 위한 2차 종합 특검 법안 처리 필요성을 강조하며 “또 미진하면 총정리 특검이 필요하지 않겠냐”고 했다.

정 대표는 방송인 김어준씨 유튜브에서 기존 특검 수사에 대해 “시간이 부족했고 수사 방해, 진술 거부, 영장 기각 등으로 더 잘할 수 있었는데 미진한 부분이 있었다”며 이같이 말했다. 2차 종합 특검팀 구성은 검경 합동으로 하되 “검찰이 지휘하고 경찰이 지휘받는 게 아니라 어떤 사건은 경찰이 주도적으로 팀장을 하는 형태가 좋은 것 같다”고 했다.

더불어민주당 정청래 대표. 뉴스1

정 대표는 종합 특검팀이 규명해야 할 사안으로는 △계엄 모의 정황이 담긴 ‘노상원 수첩’ 기재 사항 검증 및 작성 경위 △채 해병 사건 연루자인 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹 △김건희씨 일가를 위한 양평고속도로 노선 변경 의혹 등을 꼽았다.

세계평화통일가정연합(통일교)·신천지의 정교유착 의혹 수사를 위한 특검법안 처리 의지도 재확인했다. 정 대표는 국민의힘을 향해 “본인들이 (통일교 특검을) 하자고 했으니 내게 박수치고 고맙다고 해야 하는 것 아니냐”며 “신천지를 (수사 범위에) 포함하자고 했더니 신천지는 따로 하자더라. 나는 (국민의힘이) 신천지를 빼자고 할수록 더 해야 한다고 그랬다”고 말했다.

민주당 문진석 원내대표 직무대행도 “통일교·신천지 특검법을 신속하고 확실하게 처리할 것”이라고 못 박았다. 문 직무대행은 국회에서 주재한 당 회의에서 “윤석열 전 대통령이 당선됐던 20대 대선 이후 신천지의 각종 정교유착 사항을 특검 수사 범위에 포함하는 것은 너무 당연하다”며 “민주당은 특검법 신속 처리 입장에 변화가 없다”고 말했다.

더불어민주당 문진석 원내대표 직무대행. 연합뉴스

문 직무대행은 “국민의힘이 특검 수사 범위에서 신천지를 왜 빼자고 하는지 국민은 묻는다”며 “국민의힘이 떳떳하다면 찬성하기 바란다. 모든 정교유착 의혹을 특검으로 밝힐 것”이라고 했다.

민주당은 통일교·신천지 특검법을 새해 1호 법안으로 처리하겠단 방침 하에 당초 5∼7일 국회 법제사법위원회에서 특검 법안을 심의·의결한 뒤 8일 본회의에서 처리하려 했다. 그러나 이재명 대통령의 한·중 정상회담 성과가 조명받아야 할 시기에 이목이 분산될 우려가 있어 법사위 일정을 취소했다. 8일 본회의가 열릴지도 미지수다. 우원식 국회의장은 국민의힘과의 의사일정 협의를 여당에 요구하고 있고, 국민의힘은 여당에 협조적이지 않다.

민주당 김현정 원내대변인은 “8일 본회의가 열릴지 불투명한 측면이 있지만 최선을 다하고 있다”며 “임시회를 여는 것은 당연히 새 원내대표가 선출되면 새 원내대표단에서 숙의해 추진할 것”이라고 했다. 김 대변인은 설 연휴 전에 각종 특검 및 개혁법안을 처리하겠다는 뜻도 재확인했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지