‘대두’가 컴플렉스였는데…머리 큰 사람 치매 덜 걸린다?

머리둘레가 작고 교육 수준이 낮은 사람은 그렇지 않은 사람보다 치매에 걸릴 위험이 최대 4배 높다는 연구 결과가 나왔다.

2일(현지시간) 영국 데일리메일은 미국 텍사스대 연구진이 1991년부터 진행된 ‘수녀 연구(The Nun Study)’ 자료를 분석해 이같은 결론을 도출했다고 보도했다.

해당 연구는 75~102세 가톨릭 수녀 678명을 대상으로 약 30년에 걸쳐 진행됐다. 연구 대상자들은 모두 동일한 수도회 소속으로 주거 환경과 소득, 식단, 의료 접근성이 유사했고 음주와 흡연을 하지 않는 등 생활습관 차이가 거의 없었다.

픽사베이

연구진은 참가자들이 사망 후 기증한 뇌 부검 결과와 함께 의료·치과 기록, 젊은 시절 작성한 글, 매년 실시한 인지 평가 자료를 종합 분석했다.

연구 초기 인지 검사에서 118명(17%)은 치매 전 단계인 경도인지장애(MCI) 징후를 보였고, 80명은 이미 치매 진단 기준을 충족했다. 연구 시작 후 20년간 추적 관찰된 334명 가운데 39%는 중증 인지 장애를 겪은 것으로 나타났다.

분석 결과 머리둘레가 작고 교육 수준이 낮은 수녀들은 머리둘레가 크고 교육 수준이 높은 수녀들보다 치매에 걸릴 가능성이 4배 높았다. 연구진은 머리둘레 53㎝ 이하를 ‘작은 머리’, 정규 교육 기간 16년 미만을 ‘낮은 교육 수준’으로 정의했다. 다만 두 조건 중 하나만 해당될 경우에는 치매 위험이 유의미하게 증가하지 않았다.

치매를 앓은 참가자들은 기억을 담당하는 뇌 부위인 해마의 크기도 더 작았다. 연구진은 머리와 뇌 크기가 클수록 뇌세포와 신경 연결망이 많아 ‘인지 예비력’이 커지고, 노화나 질병으로 일부 뇌세포가 손상되더라도 기능을 유지할 여력이 생긴다고 설명했다.

교육 역시 인지 예비력을 키우는 핵심 요인으로 꼽혔다. 학습 활동은 뇌 신경망을 더욱 복잡하게 만들고 뇌세포 간 연결을 강화한다. 또한 교육 수준이 높은 사람일수록 균형 잡힌 식단과 규칙적인 운동, 금연 등 건강한 생활습관을 유지할 가능성도 커 치매 예방에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석됐다.

연구진은 머리 성장의 약 90%가 만 6세 이전에 이뤄지며, 뇌는 생후 1년 무렵 이미 성인 크기의 약 75%까지 자란다는 점도 강조했다. 평균 머리둘레는 여성 55㎝, 남성 57㎝로 알려져 있다. 임신 중 산모의 영양 상태와 체중, 약물 복용 여부, 환경 독소 노출 등은 태아의 머리 성장에 영향을 줄 수 있다.

연구진은 “이번 연구는 치매 예방이 노년기에만 국한된 문제가 아니라 유아기부터 전 생애에 걸쳐 관리해야 할 과제임을 보여준다”고 밝혔다.

