브라이언, 음방 감독에게 폭행당해…"'야 이 XX야' 하며 때리더라"

듀오 '플라이 투 더 스카이' 브라이언이 신인 시절 음악방송 카메라 감독에게 폭행을 당했다고 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '플라이 투 더 스카이' 환희와 브라이언이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 브라이언은 신인 시절 자료 화면을 보던 중 음악방송 촬영 현장에서 카메라 감독에게 폭행을 당한 적 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 "내가 카메라를 잡고 무대한 적이 있다. 그때 카메라 감독님이 나한테 '브라이언 씨. 생방송 때는 카메라 잡고 랩 하세요'라고 했는데 그분이 선배 카메라 감독님한테 전달을 안 한거다"고 말했다.

이어 "그날 우리 엄마, 아빠가 미국에서 오시는 날이었다. 우리가 딱 끝내고 무대를 내려가는데 카메라 감독이 내 멱살을 잡고 '야 이 XX야' 하고 때렸다"고 설명했다.

브라이언은 "정말 놀랐다. '나 왜 때리는 거지?', '왜 맞아야 하는 거지?'라고 생각했다. 나중에 알고 보니 내가 멋대로 카메라 잡은 줄 알고 맞은 것"이라고 억울해했다.

그러면서 "그 사람은 나한테 직접 사과하지 않았다. 결국 나중에 사과했지만 나한테가 아니라 SM(소속사)에 했다. 우리가 신인이었고, 데뷔한 지 6개월밖에 안 됐을 때 일"이라고 전했다.

이에 동해와 은혁이 "환희 형은 그때 뭐 했느냐"고 묻자 환희는 "나도 신인일 때라 할 수 있는 게 없었다"고 답했다.

한때 팬들 사이에서 회자됐던 '불화설' 영상도 공개됐다. 두 사람이 등을 돌리고 노래하는 장면이 등장하자 출연진은 웃음을 터뜨리며 해석을 이어갔다.

환희는 "우리도 어렸을 때 많이 싸웠다. 정말 아무것도 아닌 것 갖고 많이 싸웠는데 화해를 하진 않았던 것 같다. 서로 반반씩 맡고 있어서 더 어려웠다"고 해명했다.

그는 "멤버가 많으면 티가 별로 안 나는데 우리는 확 난다, 싸웠지만 아무렇지 않게 무대 올라가면 닭살 돋게 둘이 보면서 화음하고 그랬던 것 같다"고 밝혔다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지